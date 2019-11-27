19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%). Наибольшие сложности с наймом подходящих специалистов испытывают представители медицинской, строительной и информационной отраслей, а также сельского хозяйства и девелопмента.

с чего всё началось

На российском рынке труда сохраняется дефицит квалифицированных кадров, следует из данных опроса международной рекрутинговой компании «Hays». Сложнее всего работодателям найти подходящие кадры для работы в медицинской, строительной и информационной отраслях.

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