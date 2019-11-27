Общество
ВекРынок труда страдает от нехватки квалифицированных кадров
На российском рынке труда сохраняется дефицит квалифицированных кадров, следует из данных опроса международной рекрутинговой компании «Hays». Сложнее всего работодателям найти подходящие кадры для работы в медицинской, строительной и информационной отраслях.
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с чего всё началось
19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%). Наибольшие сложности с наймом подходящих специалистов испытывают представители медицинской, строительной и информационной отраслей, а также сельского хозяйства и девелопмента.Коммерсантъвчера в 17:25
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«Ъ»: около 80% работодателей ожидают дефицита кадров на рынке труда
Будущее России. Национальные проекты03:14
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