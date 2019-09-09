Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии

Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
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с чего всё началось

Эксперты отмечают улучшение ситуации на российском рынке труда

Специалисты отмечают положительную тенденцию на российском рынке труда, ситуация улучшилась почти во всех регионах, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года.
РИА Новостивчера в 17:19

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Эксперты отмечают улучшение ситуации на российском рынке труда

РИА Новостивчера в 17:19

Рынок труда в 2018 г улучшился во всех регионах РФ, кроме одного

ПРАЙМвчера в 17:17

Определены регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

РЕН ТВвчера в 19:51

Названы российские регионы, где легче найти работу. Среди них есть и уральские

URA.Ru02:45

Названы регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

Комсомольская правдавчера в 19:37

Эксперты выяснили ситуацию на рынке труда в российских регионах

RT на русском05:09

Эксперты назвали регион России с худшей ситуацией на рынке труда

РБК05:18
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 06:15, Вашингтон
Политика

Действующий лидер Абхазии Хаджимба побеждает на выборах президента

РЕН ТВ 02:09
Здоровье

Голикова предлагает провести в регионах инвентаризацию здравоохранения

«Регионам придется провести инвентаризацию системы здравоохранения для того, чтобы понять как модернизировать систему обязательного медицинского страхования», — уточнила Голикова.
REGNUM 03:50
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Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу

Вести.Ru вчера в 20:17
Общество

Роскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников

Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли.
REGNUM 04:00
Космос

Китайские астрономы зафиксировали неизвестные сигналы из космоса

Газета.Ru 04:57
Политика

Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
Космос

Индийский модуль Vikram совершил жесткую посадку на Луне

Комсомольская правда 03:14
Происшествия

20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве

Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
Вести.Ru 05:20
Происшествия

В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским

Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.
RT на русском 04:42
Общество

Высокинский представил решение проблемы нехватки школ и детсадов

Глава уральской столицы Александр Высокинский представил общедоступную карту строительства школ и детсадов в городе.
Уралинформбюро 05:15
Политика

Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы

Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ вчера в 10:33
Политика

Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
РИА Новости 05:55
Политика

Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе

Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится в следующий четверг, 19 сентября, в Брюсселе, сообщил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.
Коммерсантъ 05:20
Происшествия

На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Экономика

В России вырастут детские пособия

По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Политика

На выборах главы Петербурга лидирует Беглов

Газета.Ru 03:08
Наука

Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе

Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Происшествия

В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду

В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву

Из-за ухудшения состояния пассажира самолет утром в понедельник был вынужден сесть в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде, сообщила ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.
ТАСС 05:03
Наука

Непослушные в детстве страдают от бессонницы во взрослом возрасте

Исследователи из Австралии пришли к выводу, что люди, которые в детстве имели проблемы с поведением, в зрелом возрасте будут страдать бессонницей.
Evo-rus.com 05:11
Политика

«Единая Россия» побеждает на выборах в Заксобрание Севастополя

В одном из округов победил Вячеслав Горелов, выдвинутый партией «Зеленые». Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования.
Коммерсантъ 00:31
Теннис

Медведев проиграл Надалю первый в карьере финал «Большого шлема»

РБК вчера в 21:08
Наука

Препараты для снижения уровня глюкозы защитили от болезней почек

Ингибиторы SGLT2 — класс препаратов, которые используются для снижения уровня глюкозы при диабете второго типа, — помогают против почечной недостаточности.
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Политика

Артамонов победил на выборах главы Липецкой области

Известия вчера в 23:18
Политика

Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области

Коммерсантъ Самара вчера в 13:44
Общество

На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом

Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости вчера в 06:28
Энергетика

В Саудовской Аравии заявили, что ориентируются на стабильный уровень цен нефти

Саудовская Аравия заинтересована в стабильном уровне цен на нефть и ориентируется прежде всего на него.
ТАСС 05:14
Политика

Вышинский заявил, что намерен остаться в журналистике

Главный редактор информационного портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский планирует остаться в журналистской профессии.
Интерфакс 03:41
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Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире в Португалии

Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание в ходе финального этапа Кубка вызова в Португалии.
Известия вчера в 15:06
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