Экономика
КоммерсантъРынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии
Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
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с чего всё началось
Специалисты отмечают положительную тенденцию на российском рынке труда, ситуация улучшилась почти во всех регионах, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года.РИА Новостивчера в 17:19
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Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар на востоке Сирии
ANNA-News 05:11
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Происшествия
В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель
В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.
Коммерсантъ 05:12
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Политика
В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным
О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.
Lenta.ru 06:13
Футбол
Серхио Рамос намерен провести 200 матчей за сборную Испании
Защитник сборной Испании Серхио Рамос после победы над командой Фарерских островов (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 прокомментировал тот факт, что сравнялся по числу игр за национальную команду с Икером Касильясом (167).
Спорт-Экспресс 00:58
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Политика
Глава ЦИК предположила отсутствие мозгов у организаторов вбросов
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала информацию о вбросах бюллетеней в ходе единого дня голосования.
Lenta.ru 06:20
Шоу-бизнес
Виктория Боня отпраздновала новоселье в новом доме в Лондоне
В воскресенье, 8 сентября, Боня отпраздновала новоселье, в разделе Stories аккаунта Instagram показав, что гостей планирует угощать мясом краба, красной икрой и другими "истинно русскими" деликатесами.
Актуальные Новости 06:00
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Политика
В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина
Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
RT на русском 04:37
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Политика
Песков заявил об успешной избирательной кампании для «Единой России»
Избирательная кампания, которая прошла по стране, была "весьма и весьма успешной" для партии "Единая Россия", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Life.ru 06:26
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Известный российский кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу в Санкт-Петербурге.
Невские Новости 02:47
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Космос
Лазер отгонит астероиды от Земли
Идеи создать лазерный перехватчик для астероидов, траектория которых пересекается с Землей, уже выдвигались ранее.
Pravda.Ru вчера в 00:00
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Теннис
Ник Киргиос — о Медведеве: «Мой любимый игрок»
Напомним, ранее 24-летний Киргиос назвал своей любимой теннисисткой россиянку Анну Калинскую.
Матч ТВ 04:24
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Происшествия
Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей
Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.
ТАСС вчера в 23:59
Происшествия
В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани
Шестилетний мальчик из Карелии, получивший ожоги 90% тела при спасении дедушки из горящей бани, скончался в понедельник в ожоговом центре Нижнего Новгорода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Елена Коковурова.
РИА Новости 05:28
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Гаджеты
OnePlus готовит смарт-телевизор на квантовых точках
Ресурс «GSM Арена» со ссылкой на основателя OnePlus Пита Лау (Pete Lau) представила характеристики смарт-телевизора OnePlus TV, дисплей которого основан на QLED – технологии матрицы со светодиодной подсветкой (более известна как технология «квантовых точек»).
IT-World 06:08
Экономика
Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM 07 сентября в 00:34
Футбол
Глушаков может сыграть с «Ростовом»
32-летний хавбек готовится принять участие в матче 9-го тура чемпионата России против «Ростова», сообщает Twitter грозненцев.
Спорт-Экспресс вчера в 16:58