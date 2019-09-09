Экономика
КоммерсантъРынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии
Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
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с чего всё началось
Специалисты отмечают положительную тенденцию на российском рынке труда, ситуация улучшилась почти во всех регионах, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года.РИА Новостивчера в 17:19
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Выводы экспертов о рынке труда в регионах России: зарплаты выросли, безработица уменьшилась
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