Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии

Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
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с чего всё началось

Эксперты отмечают улучшение ситуации на российском рынке труда

Специалисты отмечают положительную тенденцию на российском рынке труда, ситуация улучшилась почти во всех регионах, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года.
РИА Новостивчера в 17:19

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Эксперты отмечают улучшение ситуации на российском рынке труда

РИА Новостивчера в 17:19

Рейтинг крупнейших банков по зарплатам на 1 июля 2019 года

ПРАЙМ09:00

Выводы экспертов о рынке труда в регионах России: зарплаты выросли, безработица уменьшилась

Комсомольская правда08:24

Определены регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

РЕН ТВвчера в 19:51

Названы российские регионы, где легче найти работу. Среди них есть и уральские

URA.Ru02:45

Эксперты выяснили ситуацию на рынке труда в российских регионах

RT на русском05:09

Эксперты назвали регион России с худшей ситуацией на рынке труда

РБК05:18
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Автоматически обработано 6986 источников, обновлено в 09:30, Вашингтон
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Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
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Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы

Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Происшествия

На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей

Российская газета 00:55
Общество

Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК

Коммерсантъ 07:32
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Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
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Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

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RT на русском 07:43
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Ксения Собчак ответила на слухи о своей второй беременности

Ксения Собчак прокомментировала разговоры о своей вероятной второй беременности.
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В Крыму посоветовали США «не лезть с оценками» выборов на полуострове

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявления США о легитимности выборов в Крыму и Севастополе "грубым вмешательством" во внутренние дела региона и посоветовал Штатам разобраться со своими выборами, а не "лезть с правовыми оценками".
РИА Новости 08:56
Политика

Президент Макрон приедет в Москву на 75-летие Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве в мае 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.
Интерфакс 05:15
Политика

Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам

РИА Новости 07:35
Космос

В Индии сообщили о жесткой посадке модуля «Викрам» на Луне

Жесткую посадку на спутник Земли совершил посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2».
NewInform 02:22
Политика

Стала известна дата визита Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
Известия 06:35
Происшествия

Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве

В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 16:15
Происшествия

Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
RT на русском 08:26
Происшествия

В Краснодаре возбудили дело из-за смерти ребенка от упавшего дерева

РБК 09:14
Энергетика

Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии

Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $45-50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.
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Общество

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Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика

Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае

«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».
Известия 08:21
Игры

Rockstar заставила моддера прекратить разработку ремастера Red Dead Redemption

Моддер с ником GamingDamned сообщил о том, что анонсированный им две недели назад амбициозный проект Red Dead Redemption Damned Enhancement Project уже оказался под угрозой закрытия: энтузиасту позвонили представители Take-Two, которые попросили прекратить разработку ремастера.
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В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
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По некоторым данным свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой долго откладывалась из-за того, что Федор не был разведен.
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После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
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Несмотря на улучшившуюся узнаваемость бренда посредством партнёрства с «Хаасом», у Rich Energy в процессе корпоративной реструктуризации возникла необходимость пересмотреть глобальную стратегию.
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