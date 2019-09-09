Пять регионов-лидеров 2017 года по индексу рынка труда сохранили свои позиции и по итогам 2018-го. Первые два места занимают Москва и Санкт-Петербург — у них значение индекса превышает 90 баллов.

с чего всё началось

Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.

Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии

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