Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии

Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
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с чего всё началось

Эксперты отмечают улучшение ситуации на российском рынке труда

Пять регионов-лидеров 2017 года по индексу рынка труда сохранили свои позиции и по итогам 2018-го. Первые два места занимают Москва и Санкт-Петербург — у них значение индекса превышает 90 баллов.
РИА Новостивчера в 17:19

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Эксперты отмечают улучшение ситуации на российском рынке труда

РИА Новостивчера в 17:19

Рейтинг крупнейших банков по зарплатам на 1 июля 2019 года

ПРАЙМ09:00

Выводы экспертов о рынке труда в регионах России: зарплаты выросли, безработица уменьшилась

Комсомольская правда08:24

Определены регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

РЕН ТВвчера в 19:51

Названы российские регионы, где легче найти работу. Среди них есть и уральские

URA.Ru02:45

Эксперты выяснили ситуацию на рынке труда в российских регионах

RT на русском05:09

Эксперты назвали регион России с худшей ситуацией на рынке труда

РБК05:18
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Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре

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Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину

Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.
RT на русском 09:00
Общество

Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы

Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Авто

Презентованы гибридные кроссы Mercedes-Benz GLC и GLE

Немецкий производитель Mercedes-Benz презентовал новые кроссоверы GLC и GLE, получившие от своих создателей подключаемый гибридный привод EQ Power.
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Все действующие главы регионов побеждают на выборах

Газета.Ru 02:45
Политика

Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае

«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».
Известия 08:21
Происшествия

Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре

Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
Известия 05:44
Происшествия

Спасатели освободили скованную наручниками женщину в нежилом здании в Зеленограде

В нежилом здании в Зеленограде спасатели освободили женщину, скованную наручниками.
Агентство Москва 08:33
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Происшествия

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг задержания журналиста Азара

Ситуация с задержанием журналиста "Новой газеты" Ильи Азара требует отдельного внимания и рассмотрения, если действия полиции действительно привели к тому, что малолетняя дочь журналиста осталась одна дома, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:37
Политика

Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
Футбол

Савичев признан лучшим тренером ФНЛ в августе

Лучшим тренером августа в ФНЛ по версии Футбольной национальной лиги стал главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.
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Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились

По некоторым данным свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой долго откладывалась из-за того, что Федор не был разведен.
Paparazzi.ru 04:05
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Общество

Шведский ученый предложил есть людей для спасения планеты

Шведский ученый по имени Магнус Седерлунд нашел весьма оригинальное решение всех экологических проблем Земли.
Дни24 05:15
Политика

Зеленский заявил о готовности к встрече в нормандском формате

По словам министра, Зеленский готов провести встречу в текущем месяце, не дожидаясь декабря.
Газета.Ru 08:03
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Intel признала потерю доли рынка процессоров

«Красные» вовсю отвоёвывают у Intel рыночную долю, а выход 7-нанометровых чипов Ryzen 3000 лишь закрепил успех.
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Исполняющим обязанности мэра Сочи назначен Алексей Копайгородский

Исполняющим обязанности мэра Сочи назначен Алексей Копайгородский, который теперь занимает должность первого заместителя главы города.
Кубанские новости 05:21
Футбол

«Манчестер Сити» первым потратил миллиард евро на трансферы

Английский "Манчестер Сити" стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более миллиарда евро.
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Надаль обыграл Медведева в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Общество

Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака

Эксперты Роскачества обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А в сухих завтраках нескольких марок.
РБК 03:13
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Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве

Президент Владимир Путин не стал приезжать в аэропорт, чтобы встретить прибывших из Киева в рамках обмена россиян, поскольку это не прерогатива главы государства.
РБК 06:18
Армия и оружие

Шойгу заявил о готовности к сотрудничеству с Минобороны Франции

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках встречи с главой оборонного ведомства Франции Флоранс Парли подтвердил готовность к более тесному сотрудничеству.
РБК 07:38
Космос

Телескоп в Китае уловил неизвестные сигналы из космоса

Работники самого большого в мире сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой обнаружили многократные быстрые радиовспышки, сообщает Синьхуа .
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Общество

Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК

Коммерсантъ 07:32
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Пассажир севшего в Нижнем Новгороде самолета умер от остановки сердца

Пассажир самолета, летевшего из Владивостока в Москву и совершившего вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, скончался от остановки сердца, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
РИА Новости 06:01
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Миллер назвал основной вопрос переговоров по газу с Украиной

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал главный вопрос поставок газа между Россией и Украиной.
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Общество

Директора омской гимназии уволили после конфликта с матерью ученика

Взгляд.ру 07:54
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41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем

Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
Passion.ru 05:25
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