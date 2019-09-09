Экономика
КоммерсантъРынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии
Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
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с чего всё началось
Пять регионов-лидеров 2017 года по индексу рынка труда сохранили свои позиции и по итогам 2018-го. Первые два места занимают Москва и Санкт-Петербург — у них значение индекса превышает 90 баллов.РИА Новостивчера в 17:19
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Выводы экспертов о рынке труда в регионах России: зарплаты выросли, безработица уменьшилась
Комсомольская правда08:24
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Авто
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Спасатели освободили скованную наручниками женщину в нежилом здании в Зеленограде
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Агентство Москва 08:33
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В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
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Газета.Ru 03:47
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Савичев признан лучшим тренером ФНЛ в августе
Лучшим тренером августа в ФНЛ по версии Футбольной национальной лиги стал главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.
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Paparazzi.ru 04:05
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Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
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Шведский ученый предложил есть людей для спасения планеты
Шведский ученый по имени Магнус Седерлунд нашел весьма оригинальное решение всех экологических проблем Земли.
Дни24 05:15
Политика
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Газета.Ru 08:03
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Intel признала потерю доли рынка процессоров
«Красные» вовсю отвоёвывают у Intel рыночную долю, а выход 7-нанометровых чипов Ryzen 3000 лишь закрепил успех.
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«Манчестер Сити» первым потратил миллиард евро на трансферы
Английский "Манчестер Сити" стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более миллиарда евро.
Российская газета 08:25
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Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
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Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
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РИА Новости вчера в 22:24
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РБК 03:13
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Армия и оружие
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РБК 07:38
Космос
Телескоп в Китае уловил неизвестные сигналы из космоса
Работники самого большого в мире сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой обнаружили многократные быстрые радиовспышки, сообщает Синьхуа .
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Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Происшествия
Пассажир севшего в Нижнем Новгороде самолета умер от остановки сердца
Пассажир самолета, летевшего из Владивостока в Москву и совершившего вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, скончался от остановки сердца, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
РИА Новости 06:01
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41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем
Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
Passion.ru 05:25