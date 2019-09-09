Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии

Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
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с чего всё началось

Эксперты отмечают улучшение ситуации на российском рынке труда

Специалисты отмечают положительную тенденцию на российском рынке труда, ситуация улучшилась почти во всех регионах, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года.
РИА Новостивчера в 17:19

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Эксперты отмечают улучшение ситуации на российском рынке труда

РИА Новостивчера в 17:19

Рынок труда в 2018 г улучшился во всех регионах РФ, кроме одного

ПРАЙМвчера в 17:17

Определены регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

РЕН ТВвчера в 19:51

Названы российские регионы, где легче найти работу. Среди них есть и уральские

URA.Ru02:45

Названы регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

Комсомольская правдавчера в 19:37

Эксперты выяснили ситуацию на рынке труда в российских регионах

RT на русском05:09

Эксперты назвали регион России с худшей ситуацией на рынке труда

РБК05:18
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Политика

Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник

Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Политика

Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района.
РИА Новости 06:58
Теннис

Надаль обыграл Медведева в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Происшествия

В Краснодаре умер ребёнок, на которого в детском саду упало дерево

Ребёнок, пострадавший при падении дерева в детсаду Краснодара, скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю.
RT на русском 05:48
Политика

Радий Хабиров озвучил первые кадровые изменения в правительстве

Радий Хабиров, получивший большинство голосов на вчерашних выборах Главы Башкортостана, уже озвучил кадровые изменения.
ГТРК Башкортостан 07:11
Политика

Названа дата визита Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
Lenta.ru 07:05
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Наука

В Петербурге пройдет Менделеевский съезд

Президент страны указал, что Россия должна войти в топ-5 научных держав, и, как утверждает министр науки и высшего образования Михаил Котюков, "в химии дела у нас неплохи".
Санкт-Петербургские ведомости 05:58
Футбол

«Манчестер Сити» первым потратил более 1 млрд евро на состав

Pravda.Ru 05:41
Политика

Кандидаты от оппозиции победили в 20 из 45 округов Москвы

РБК 04:55
Происшествия

На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Авто

Как Lada 4×4 могла стать пляжным багги

Внедорожник был предназначен для эксплуатации как в качестве пляжного багги, так и на лыжных трассах зимой.
Daily-Motor.Ru 00:58
Политика

По итогам выборов все главы регионов сохранили свои места

В соответствии с результатами обработки протоколов выборов, проходивших в регионах РФ в Единый день голосования, 8 сентября, все врио губернаторов сохранили свои места.
Наша версия 03:22
Политика

Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.
ТАСС 06:44
Шоу-бизнес

Заблокированный Гуф поздравил Кети Топурию с днем рождения

Сегодня солистка группы А-Студио Кети Топурия отмечает день рождения.
Наша версия 07:35
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Машков рассказал о фестивале учеников Олега Табакова «Атом солнца»

В МХТ имени Чехова покажут спектакль "Идеальный муж", в котором сыграет вдова Олега Павловича Марина Зудина, в Театре Олега Табакова — постановку "Матросская тишина" и премьеру спектакля Сергея Газарова "Ревизор".
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Шоу-бизнес

Лолита рассказала об условиях брачного контракта с мужем

Рассказала Лолита Милявская и об условиях контракта с Дмитрием Ивановым.
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Космос

Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы

Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
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Происшествия

В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
РИА Новости 05:40
Общество

Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана

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Политика

Зампред Еврокомиссии подтвердил дату трехсторонних переговоров по газу

Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Еврокомиссией пройдут 19 сентября в Брюсселе, написал в твиттере зампред ЕК Марош Шефчович.
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Армия и оружие

Эксперты США раскрыли выгоду от размещения военных баз НАТО в Польше

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Экономика

Экспорт угля из России на Украину значительно вырос

Как сообщало ИА REGNUM, с июня 2019 года поставки российского угля на Украину осуществляются только по специальным разрешениям, которые отечественные поставщики должны получать у Минэкономразвития РФ.
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Политика

Кремль назвал прошедшие выборы успешными для «Единой России»

Прошедшая избирательная оказалась успешной, она показала политическое лидерство «Единой России», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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СК просит арестовать обвиняемого в нападении на Памфилову

Следственный комитет России просит суд арестовать Бахыта Карабалаева, который обвиняется в нападении на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову.
Москва 24 07:50
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой

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Наталью Бардо и Марюса Вайсберга засняли вместе на свадьбе

Пара не скрывала нежных чувств. Вопреки слухам о разрыве, Наталья Бардо и Марюс Вайсберг вместе.
7Дней.ру 07:30
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В Челябинской области подведены итоги выборов губернатора

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Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке

Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество

Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам

Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
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