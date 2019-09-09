Экономика
КоммерсантъРынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии
Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
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с чего всё началось
Специалисты отмечают положительную тенденцию на российском рынке труда, ситуация улучшилась почти во всех регионах, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года.РИА Новостивчера в 17:19
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Политика
Действующие губернаторы лидируют на всех выборах глав регионов
Фонтанка.Ру вчера в 16:34
Общество
Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии им. Менделеева
Россия обратилась в ЮНЕСКО с инициативой об учреждении международной премии в честь российского ученого Дмитрия Менделеева, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 07:38
Политика
Названа дата визита Зеленского в США
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что президент страны Владимир Зеленский отправится с визитом в Соединенные Штаты в сентябре, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:10
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер
У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Театры
Марка Захарова выписали из больницы
Художественный руководитель театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров, госпитализированный 20 августа в Москве с двусторонним воспалением легких, выписан из больницы.
ТАСС 05:34
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Политика
Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве
Президент Владимир Путин не стал приезжать в аэропорт, чтобы встретить прибывших из Киева в рамках обмена россиян, поскольку это не прерогатива главы государства.
РБК 06:18
Общество
Бой Нурмагомедова и Порье в интернете посмотрели 10 млн пользователей
Трансляцию в интернете поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин уверенно защитил чемпионский пояс UFC, посмотрели 10 млн пользователей, сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.
ТАСС 07:30
Политика
Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае
Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района.
РИА Новости 06:58
Происшествия
В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
РИА Новости 05:40
Происшествия
Догхантер расстрелял хозяина овчарки на юге Москвы
Московский Комсомолец 05:02
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились
По некоторым данным свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой долго откладывалась из-за того, что Федор не был разведен.
Paparazzi.ru 04:05
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил кинокомикс «Джокер»
Триумфом «Джокера» Тодда Филлипса завершился в субботу вечером престижнейший Венецианский кинофестиваль.
Кинобизнес сегодня 07 сентября в 16:56
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Авто
Iveco хочет расширить производство в России
Итальянский автоконцерн Iveco планирует расширить производство грузовиков разных категорий в России и вдвое увеличить продажи в нашей стране в течение 5 лет.
Автоновости дня 03:10
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Спорт
Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире
Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.
News.ru вчера в 15:23
Здоровье
В Китае у женщины на ресницах развелись клещи
В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.
Известия вчера в 23:54
Происшествия
Рогозин: среди задержанных при проникновении на предприятие Роскосмоса есть иностранцы
ТАСС 06:11
Экономика
Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги
Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Газета.Ru 05:48
Происшествия
В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Грозном местный житель открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.
РИА Новости 05:13
Общество
Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана
Певец Дима Билан выступил на праздновании Дня города в Самаре и удивил гостей праздника своим поведением.
Известия 06:26
Общество
Появилась информация о массовых увольнениях из онкоцентра им. Блохина
«С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — прокомментировали в онкоцентре.
REGNUM 06:31
Общество
Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам
Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
Ведомости 06:38
Космос
NASA: минимальные шансы на столкновение Земли с астероидом сохраняются
NASA оценивает вероятность того, что это небесное тело упадет на планету, как мало вероятную. Примерно в пропорции один на 11 миллионов.
Millionaire.ru вчера в 09:13