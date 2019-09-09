Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии

Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
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с чего всё началось

Эксперты отмечают улучшение ситуации на российском рынке труда

Специалисты отмечают положительную тенденцию на российском рынке труда, ситуация улучшилась почти во всех регионах, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года.
РИА Новостивчера в 17:19

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Эксперты отмечают улучшение ситуации на российском рынке труда

РИА Новостивчера в 17:19

Рынок труда в 2018 г улучшился во всех регионах РФ, кроме одного

ПРАЙМвчера в 17:17

Определены регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

РЕН ТВвчера в 19:51

Названы российские регионы, где легче найти работу. Среди них есть и уральские

URA.Ru02:45

Названы регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

Комсомольская правдавчера в 19:37

Эксперты выяснили ситуацию на рынке труда в российских регионах

RT на русском05:09

Эксперты назвали регион России с худшей ситуацией на рынке труда

РБК05:18
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Происшествия

В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево

РИА Новости 05:55
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву

ТАСС 05:03
Политика

Действующие губернаторы лидируют на всех выборах глав регионов

Фонтанка.Ру вчера в 16:34
Общество

Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии им. Менделеева

Россия обратилась в ЮНЕСКО с инициативой об учреждении международной премии в честь российского ученого Дмитрия Менделеева, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 07:38
Политика

Названа дата визита Зеленского в США

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что президент страны Владимир Зеленский отправится с визитом в Соединенные Штаты в сентябре, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:10
Политика

В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер

У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
Политика

Путин уволил помощника Бастрыкина

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Театры

Марка Захарова выписали из больницы

Художественный руководитель театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров, госпитализированный 20 августа в Москве с двусторонним воспалением легких, выписан из больницы.
ТАСС 05:34
Политика

Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму

Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Политика

Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве

Президент Владимир Путин не стал приезжать в аэропорт, чтобы встретить прибывших из Киева в рамках обмена россиян, поскольку это не прерогатива главы государства.
РБК 06:18
Общество

Бой Нурмагомедова и Порье в интернете посмотрели 10 млн пользователей

Трансляцию в интернете поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин уверенно защитил чемпионский пояс UFC, посмотрели 10 млн пользователей, сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.
ТАСС 07:30
Политика

Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района.
РИА Новости 06:58
Происшествия

В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
РИА Новости 05:40
Происшествия

Догхантер расстрелял хозяина овчарки на юге Москвы

Московский Комсомолец 05:02
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились

По некоторым данным свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой долго откладывалась из-за того, что Федор не был разведен.
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Главный приз Венецианского кинофестиваля получил кинокомикс «Джокер»

Триумфом «Джокера» Тодда Филлипса завершился в субботу вечером престижнейший Венецианский кинофестиваль.
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Происшествия

На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
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Авто

Iveco хочет расширить производство в России

Итальянский автоконцерн Iveco планирует расширить производство грузовиков разных категорий в России и вдвое увеличить продажи в нашей стране в течение 5 лет.
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Теннис

Надаль обыграл Медведева в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
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Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире

Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.
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В Китае у женщины на ресницах развелись клещи

В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.
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После тайфуна «Линлин» в Комсомольске-на-Амуре закрыты школы и детсады

RuNews24.ru 04:25
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Рогозин: среди задержанных при проникновении на предприятие Роскосмоса есть иностранцы

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Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги

Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
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В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Грозном местный житель открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.
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Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана

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Появилась информация о массовых увольнениях из онкоцентра им. Блохина

«С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — прокомментировали в онкоцентре.
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Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
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NASA: минимальные шансы на столкновение Земли с астероидом сохраняются

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