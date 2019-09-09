Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии

Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
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с чего всё началось

Эксперты отмечают улучшение ситуации на российском рынке труда

Специалисты отмечают положительную тенденцию на российском рынке труда, ситуация улучшилась почти во всех регионах, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года.
РИА Новостивчера в 17:19

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Эксперты отмечают улучшение ситуации на российском рынке труда

РИА Новостивчера в 17:19

Рынок труда в 2018 г улучшился во всех регионах РФ, кроме одного

ПРАЙМвчера в 17:17

Выводы экспертов о рынке труда в регионах России: зарплаты выросли, безработица уменьшилась

Комсомольская правда08:24

Определены регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

РЕН ТВвчера в 19:51

Названы российские регионы, где легче найти работу. Среди них есть и уральские

URA.Ru02:45

Эксперты выяснили ситуацию на рынке труда в российских регионах

RT на русском05:09

Эксперты назвали регион России с худшей ситуацией на рынке труда

РБК05:18
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В Петербурге открылся XXI Менделеевский съезд.
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Южная Осетия временно закрыла границу с Грузией из-за напряженности на нескольких пограничных пунктах, сообщил Комитет госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.
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В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

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