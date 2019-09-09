Экономика
КоммерсантъРынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии
Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
Читать в источнике
Оценить63
с чего всё началось
Специалисты отмечают положительную тенденцию на российском рынке труда, ситуация улучшилась почти во всех регионах, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. Агентство подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года.РИА Новостивчера в 17:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Выводы экспертов о рынке труда в регионах России: зарплаты выросли, безработица уменьшилась
Комсомольская правда08:24
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 13:47, Вашингтон
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
РИА Новости 12:06
Политика
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
Поклонская прокомментировала непризнание США выборов в Крыму
Московский Комсомолец 12:02
Политика
Генпрокурор Украины пообещал «изысканные посадки» топ-чиновников
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал, что в стране в скором времени будут резонансные «посадки» высокопоставленных чиновников.
RT на русском 12:05
Политика
Пушков отреагировал на слова Катамадзе о любви к россиянам
По мнению российского сенатора, грузинская певица соскучилась по гонорарам Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к россиянам.
Аргументы и Факты вчера в 18:39
Политика
В Петербурге открылся Менделеевский съезд
В Петербурге открылся XXI Менделеевский съезд.
Вести.Ru 12:33
Футбол
Болельщики «Уфы» выбрали лучшего футболиста команды в августе
Болельщики признали полузащитника «Уфы» Николая Гиоргобиани лучшим игроком команды в августе.
Sportbox.RU 10:45
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Южная Осетия временно закрыла границу с Грузией из-за напряженности на нескольких пограничных пунктах, сообщил Комитет госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.
Коммерсантъ 13:40
Политика
Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными
«Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 09:13
Здоровье
Российский диетолог порассуждала о вреде шоколадных шариков для детей
Если ребенок позавтракает шоколадными шариками, то у него сразу повысится уровень глюкозы в крови, а затем быстро упадет.
Lenta.ru 11:25
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Кино
Главный приз «Киношока» в Анапе получила «Горячая лепешка»
Главный приз фестиваля «Золотая лоза» получил фильм из Узбекистана «Горячая лепешка» режиссера Умид Хамдамов.
Кубань 24 00:22
Наука
Время жизни изолированной человеческой печени продлили до 40 часов
Ученые из Нидерландов и США нашли способ продлить время хранения охлажденной печени человека в несколько раз — до 40 часов.
N+1 11:00
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Политика
«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU 00:43
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова планирует кормить будущего ребенка грудью
Избранница Тимура Юнусова собирается рожать их ребенка естественным путем и планирует вскармливать его грудью.
Актуальные Новости 11:30
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СКР
Допрос назначен на завтра, 10 сентября, в 10 утра, и состоится в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 13:13
Футбол
«Манчестер Сити» первым потратил миллиард евро на трансферы
Английский "Манчестер Сити" стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более миллиарда евро.
Российская газета 08:25
Шоу-бизнес
Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy
Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
Дни24 06:52
Интернет
Telegram начал публичное тестирование своего блокчейна
Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию своего блокчейна Telegram Open Network (TON).
Ведомости 06:13
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Культура
Телеканал экс-директора «Рустави-2» Гварамии начал вещание в Грузии
Телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»), основателем которого является бывший гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия, в понедельник начал вещание на территории Грузии.
Взгляд.ру 13:32
Экономика
Минфин рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Министерство финансов готовит законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений.
Народные новости 07 сентября в 10:14