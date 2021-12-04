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Рынок жилья в России может подорожать перед Новым годом

Стало известно, что цены на недвижимость в России могут резко увеличится.
Online47.ru
Цены на жилья в России вырастут из-за подорожания кредитных продуктов, связанное с увеличением ключевой ставки Центробанка.
АБН
Когда валюта обесценивается, граждане России предпочитают вкладывать деньги в недвижимость.
Петербургский дневник
80 застройщиков приобрели 1,9 тыс. гектаров.
АБН

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Как изменятся цены на жилье в долгосрочной перспективе
Коммерсантъ FM05:05
Эксперты предсказали предновогодний рост цен на жилье
Петербургский дневник2 декабря в 20:12
Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье в России перед Новым годом
АБНвчера в 10:20
Рынок жилья в России может подорожать перед Новым годом
Online47.ru17:35

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