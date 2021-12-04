Online47.ruРынок жилья в России может подорожать перед Новым годомСтало известно, что цены на недвижимость в России могут резко увеличится.Online47.ruЦены на жилья в России вырастут из-за подорожания кредитных продуктов, связанное с увеличением ключевой ставки Центробанка.АБНКогда валюта обесценивается, граждане России предпочитают вкладывать деньги в недвижимость.Петербургский дневник80 застройщиков приобрели 1,9 тыс. гектаров.АБНЧитать далееСвернутьПетербургский дневникПетербургский дневникАБНПодробнее о событииКак изменятся цены на жилье в долгосрочной перспективеКоммерсантъ FM05:05Эксперты предсказали предновогодний рост цен на жильеПетербургский дневник2 декабря в 20:12Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье в России перед Новым годомАБНвчера в 10:20Рынок жилья в России может подорожать перед Новым годомOnline47.ru17:35Показать ещёОценить15Поделиться