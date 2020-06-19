Экономика
РИА НовостиРынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
Общество
В России могут ввести новое пособие для родителей-одиночек
Инициаторы нового вида выплат предлагают установить размер пособия на уровне не менее 2-х прожиточных минимумов.
Evo-rus.com 18 июня в 03:07
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Общество
Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии
Президент России Владимир Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:14
Футбол
Пономарёв: «Я говорил, что ЦСКА с этой обороной проиграет всё»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв нещадно раскритиковал игру «армейцев» в матче 23-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита».
Евро-футбол.ру 01:41
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Происшествия
В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины, эвакуированы 24 человека, повреждены межквартирные перегородки и 10 машин, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области в воскресенье.
ТАСС 01:22
Происшествия
Десятки щенков элитных пород погибли, «эмигрируя» из Украины в Канаду
Несколько десятков щенков французских бульдогов и шпицев не пережили «эмиграцию» из Украины в Канаду бортом национального украинского перевозчика МАУ.
Rusvesna.su вчера в 06:10
Игры
Injustice: Gods Among Us бесплатно раздают на ПК и PlayStation 4
NewInform вчера в 13:02
Наука
Ученые создали ингалятор для лечения COVID-19
Evo-rus.com 01:37
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 19 июня в 10:24
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
Космос
Телескоп Хаббл показал невероятные изображения планетарных туманностей
На видео изображены две соседние молодые планетарные туманности: NGC 6302, названная туманностью Бабочка, и NGC 7027.
ГЛАС.RU 19 июня в 07:07
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер вчера в 04:09
Общество
Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы ликвидировали последствия грозы и сильного ливня, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 12:42
Политика
На акции в Тбилиси спели гимн и выпустили красно-белый дым
REGNUM вчера в 13:14
Политика
Абэ намерен до истечения полномочий провести референдум в Японии
Токио, 21 июня 2020, 03:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по изменениям конституции страны до истечения своих полномочий, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 20:51
Здоровье
Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений
О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области.
ГТРК Лотос 19 июня в 13:50
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли призналась, почему развелась с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, почему развелась со звездой Голливуда Брэдом Питтом.
iReactor вчера в 12:09
Технологии
Ученый предсказал конец света 21 июня
Конец света наступит в воскресенье, 21 июня. Об этом пишет арабский интернет-портал Al-Ain со ссылкой на данные ученого Паоло Тагалогина.
ФАН 18 июня в 06:32
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором
Известия вчера в 16:07
Киберспорт
CS:GO. Na’Vi покинули BLAST Premier Spring 2020
Team Vitality одержала победу над Natus Vincere в матче финала верхней сетки турнира BLAST Premier: Spring 2020.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:09
Музыка
Гитара Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму
Акустическая гитара умершего в 1994 году лидера группы Nirvana Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму.
Комсомольская правда вчера в 23:25
Авто
Производитель Lifan оказался на грани разорения
Автоновости дня вчера в 13:40
Футбол
Весь состав московского «Динамо» ушел на карантин
Московский футбольный клуб «Динамо» отправлен на карантин в полном составе, сообщает Сhampionat.com в субботу, 20 июня.
Известия вчера в 17:59
Политика
Пушков назвал снос памятников в США смертью американского мифа
Политик назвал участников акций протеста в Соединенных Штатов «погромщиками» и напомнил, что они снесли памятники Христофору Колумбу, Джорджу Вашингтону, а также автору гимна США Фрэнсису Скотту Ки.
Известия 01:17
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
Представители Ефремова не станут вновь предлагать компенсацию
Адвокат Эльман Пашаев, защищающий в суде актёра Михаила Ефремова, заявил, что представители артиста решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра.
RT на русском вчера в 05:58
Политика
В США поддержали предложение Литвы о ядерном арсенале России и Китая
Соединенные Штаты полностью поддерживают предложение Литвы о включении в новый договор по контролю за вооружениями всего ядерного арсенала России и Китая.
Военное обозрение 19 июня в 23:40
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33