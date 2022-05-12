Строительство заводов по производству СПГ требует проработанных проектов, новых инвестиций, и даже при спешной постройке СПГ-заводов стабилизация с поставками сжиженного газа ожидается только после 2024 года.
Россия сомневается в том, что вступление Украины в Евросоюз будет для нее безобидным, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Душанбе, трансляция шла на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
«Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск», — сказал представитель военного ведомства.