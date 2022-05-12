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К зиме газ в ЕС подорожает в три раза — Rystad Energy

В три раза подорожает к нынешней зиме газ в странах ЕС, сообщает 12 мая исследовательская компания Rystad Energy.
REGNUM
Строительство заводов по производству СПГ требует проработанных проектов, новых инвестиций, и даже при спешной постройке СПГ-заводов стабилизация с поставками сжиженного газа ожидается только после 2024 года.
Smotrim.ru
Ожидается, что мировой спрос на СПГ достигнет 436 миллионов тонн в 2022 году, превысив предложение, составляющее всего 410 миллионов тонн.
Profinance.ru
В прошлом году Россия поставила в Европу 155 миллиардов кубометров газа.
Smotrim.ru

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Rystad Energy: к зиме газ в ЕС подорожает в три раза
ИА SM-News04:12
К зиме газ в ЕС подорожает в три раза — Rystad Energy
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