Армия и оружие
ГЛАС.RUС-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители
Специалисты подчеркивают, что при взаимодействии иранских и сирийских средств ПВО, эффективность израильских авиаударов будет минимальной. Ранее ГЛАС сообщал, что на видео засняли бегство террористов в укрытие после звука приближения российского Су-24.
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Сирийские C-300 и Bavar-373 без предупреждения атакуют истребители ВВС Израиля
Discover24вчера в 02:11
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