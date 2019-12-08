Армия и оружие

ГЛАС.RUГЛАС.RUС-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители

Специалисты подчеркивают, что при взаимодействии иранских и сирийских средств ПВО, эффективность израильских авиаударов будет минимальной. Ранее ГЛАС сообщал, что на видео засняли бегство террористов в укрытие после звука приближения российского Су-24.
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С-300 и Bavar-373 атакуют израильские истребители без предупреждения

Avia.pro06 декабря в 22:13

Атаковать израильские истребители разрешили С-300 и Bavar-373

Южный Федеральныйвчера в 23:19

С-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители

ГЛАС.RUвчера в 02:49

Сирийские C-300 и Bavar-373 без предупреждения атакуют истребители ВВС Израиля

Discover24вчера в 02:11

С-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители в Сирии

Что происходит05:17
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Общество

Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм

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Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
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Лукашенко попросил у России равные цены на газ и нефть

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Названы разрушающие кишечник продукты

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Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией

Выйти на акцию в Киеве накануне встречи в «нормандском формате» жителей Украины 4 декабря призвали три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина».
Lenta.ru 10:23
Авто

Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет выше

"Мнение общественности было бы совершенно иным, если бы люди проводили аналогию лишь с последними моделями LADA, например, XRAY или Vesta, а не с теми, которые с давних времен стоят в гараже у дедушки или куплены родителями больше десятка лет назад", - сообщает Autonews.ru.
Новые автомобили 06 декабря в 03:06
Футбол

Ковач хочет возглавить «Арсенал»

Бывший главный тренер «Баварии» Нико Ковач хочет возглавить «Арсенал», утверждает Goial.com.
Спорт-Экспресс 07:37
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК 10:26
Кино

По вселенной «Ведьмака» снят новый полнометражный фильм

Ferra 03:27
Политика

В Киеве предрекли «послевкусие разочарования» после саммита в Париже

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что саммит в "нормандском формате", может оставить послевкусие разочарования.
Газета.Ru 06:58
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Samsung «отдала» Xiaomi ухудшенную 108-Мп камеру

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Спорт

Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
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Цымбалюк-Романовская уехала из Москвы после снятия подписки о невыезде

Российская и украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская покинула Москву.
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Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд

Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Aobe.ru вчера в 06:34
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Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК 03:40
Политика

В Минске противники интеграции передали резолюцию в посольство России

В Минске прошла акция оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:30
Наука

Ученые назвали три основных этапа старения человека

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Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга

Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
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Хет-трик Хоакина принес «Бетису» победу над «Атлетиком» в Ла Лиге

РИА Новости 10:21
Общество

Болельщиков «Зенита» призвали не вступаться за фанатов «Спартака»

Агентство Телеграф 10:34
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Власти Москвы не планируют дальнейшее расширение границ столицы

Агентство Москва 07:44
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 06 декабря в 03:59
Общество

Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде

Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
РБК 08:24
Армия и оружие

Американский военный самолёт пролетел над одним из самых секретных российских военных кораблей

Один из самых секретных российских военных кораблей привлёк внимание США, в связи с чем, американский военный самолёт пролетел прямо над местоположением российского морского судна, находящегося в настоящий момент в районе Панамы.
Avia.pro 06 декабря в 23:14
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом

В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Известия 02:46
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
РИА Новости 10:00
Экономика

Россияне стали активно скупать акции

С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Ведомости 03:27
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Зенитный ракетный комплекс
Семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полёта, до превышающих потолок высоты для целей; на дальностях: от нескольких километров - до 75-200 километров, в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300 и, в частности, ракет-перехватчиков.
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