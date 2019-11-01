Единоборства
Нева СпортВ Лас-Вегасе начался бой Ковалева с Альваресом
В Лас-Вегасе начинается поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом. Ковалеву предстоит попытаться защитит титул чемпиона WBO в полутяжелом дивизионе, этот бой станет самым важным в его карьере. Альварес, напротив, проведет дебютную встречу в этой весовой категории.
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Ковалев против Канело – главный бой в истории российского бокса. Но Сергею поможет только чудо
Sports.ru01 ноября в 13:47
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