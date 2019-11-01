Единоборства

Нева СпортНева СпортВ Лас-Вегасе начался бой Ковалева с Альваресом

В Лас-Вегасе начинается поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом. Ковалеву предстоит попытаться защитит титул чемпиона WBO в полутяжелом дивизионе, этот бой станет самым важным в его карьере. Альварес, напротив, проведет дебютную встречу в этой весовой категории.
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Ковалев — Альварес. Прямая трансляция

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«Канело считает Ковалева легкой добычей, это очень хорошо». Прогноз на бой

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В Лас-Вегасе начался бой Ковалева с Альваресом

Нева Спортвчера в 22:00

Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO

РИА Новости01 ноября в 18:04
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