В Лас-Вегасе начинается поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом. Ковалеву предстоит попытаться защитит титул чемпиона WBO в полутяжелом дивизионе, этот бой станет самым важным в его карьере. Альварес, напротив, проведет дебютную встречу в этой весовой категории.

В Лас-Вегасе начался бой Ковалева с Альваресом

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