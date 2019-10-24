Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА (1:0).

С. Ребров: готовил команду к победе над ЦСКА, верил в неё

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