Общество
Тайга.инфоS7 может продать космодром «Морской старт» структуре «Росатома»
Второй источник подтвердил информацию о возможной продаже «Морского старта» одной из дочерних структур Росатома.
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с чего всё началось
Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры. Об этом сообщили ТАСС два источника в бизнес-кругах.ТАССвчера в 20:03
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Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
РИА Новости вчера в 15:04
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.
РИА Новости 10:09
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Общество
В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель Анатолий Трушкин умер в Москве на 79-м году жизни.
Ведомости 06:03
Происшествия
СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова после смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов попытался покончить с собой 9 июня после смертельного ДТП со своим участием, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 10:44
Футбол
Казахстанец Муртазаев в ближайшее время может перебраться в РПЛ
Вингер "Тобола" Роман Муртазаев в ближайшее время может перейти в один из клубов РПЛ.
Soccer.ru 08:51
Фигурное катание
Медведева поддержала американского фигуриста в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева встала на сторону американского спортсмена Адама Риппона в их конфликте с Алексеем Ягудиным.
РИА Новости 09:06
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве
Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
РБК 08:14
Происшествия
Суд оправдал владельца пристани по делу о гибели 11 человек на Волге
RT на русском 10:43
Шоу-бизнес
Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Российская газета 09:12
Общество
Иммунитет к коронавирусу выявили у 14% прошедших тесты россиян
Тестирование на антитела в России прошли 650 тыс. человек, по его итогам иммунитет выявили почти у 14%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 06:52
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Происшествия
Второго нижегородского журналиста обвиняют в фейке про коронавирус
Еще одно дело о распространении фейковой новости про коронавирус заведено в Нижегородской области.
Нижний сейчас 09:03
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя
На одном из рынков Симферополя ФСБ предотвратила теракт, который готовили поддерживаемые украинскими радикалами пять граждан РФ.
Российская газета 07:59
Политика
Путин поручил проработать налоговый маневр для IT-отрасли
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию конкурентного режима регулирования и комплексному налоговому маневру для стимулирования сферы IT.
РИА Новости 08:35
Политика
Евросоюз откроет внешние границы с 1 июля
Глава дипломатии ЕС подтвердил, что Евросоюз планирует начать открывать внешние границы с 1 июля, сообщает РИА Новости.
Полит.ру 06:27
Общество
На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина
Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.
РИА Новости 08:43
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
Армия и оружие
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
РИА Новости 04:36
Политика
В ЕС вновь обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе
Европейский союз заявил об усилении борьбы с дезинформацией, прежде всего, связанной с пандемией коронавируса, и вновь обвинил Россию и Китай в причастности к преднамеренному распространению недостоверных сведений, говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии.
РИА Новости 08:39
Здоровье
В каких домах Тульской области нашли Covid-19: обновленная карта
Напомним, всего с начала пандемии в Тульской области коронавирусом подхватили 4 734 человека, 2441 пациента успешно прошли лечение, 49 скончались от Covid-19.
Тульская пресса 08 июня в 06:28
Наука
Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус
Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные "дирижеры" иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее.
ТАСС Наука 06:04
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52