Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры. Об этом сообщили ТАСС два источника в бизнес-кругах.

с чего всё началось

Второй источник подтвердил информацию о возможной продаже «Морского старта» одной из дочерних структур Росатома.

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