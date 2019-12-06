Армия и оружие
Военное делоSANA: Неизвестные атаковали базу США в Сирии
По сообщению сирийского государственного информационного агентства SANA, неизвестные боевики совершили нападение на базу США возле нефтяного месторождения Эль-Омар на северо-востоке провинции Дейр эз-Зор.
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с чего всё началось
Добавим, что Федеральное агентство новостей опубликовало в понедельник вторую часть большого расследования, доказывающего участие США в создании, поддержке и финансировании ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ).Народные новости07:39
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Политика
Зеленский высказался о продлении закона об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" сообщил, что закон об особом статусе Донбассе действует до 31 декабря.
Происшествия
Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Общество
Названы пять продуктов, которые нельзя есть на пустой желудок
Некоторые продукты при регулярном употреблении на пустой желудок могут привести к возникновению гастрита.
Фигурное катание
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Политика
В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым
Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Политика
Убийство специального назначения. Расстрел чеченского беженца в Берлине все-таки связан с ФСБ
Генеральная прокуратура Германии предполагает, что россиянин, застреливший в Берлине чеченского беженца, связан с ФСБ России.
Экономика
Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов
Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
Авто
В России подешевели автомобили Ravon
Например, Ravon R2 с учетом программ предлагают по цене от 568 тыс. рублей, а Ravon R3 Nexia или Ravon R4 можно купить за 550 тыс. и 603. тыс. соответственно.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Футбол
Евгений Калешин рассказал, что ушёл из «Урожая» из-за панических атак
Футбольный тренер Евгений Калешин рассказал со страниц издания Sports.ru о том, что причиной его ухода из ФК «Урожай» стали психологические проблемы.
Футбол
СМИ назвали основные трансферные цели «Челси» после отмены бана
Как только стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил запрет в отношении «Челси» на регистрацию новичков, слухи о возможных трансферах в лондонский клуб резко возросли.
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Общество
Украина поставила России условие по газовым спорам
Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
Общество
Меркель рассказала о стыде за преступления нацистов в Освенциме
Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что ей стыдно за преступления, которые совершали нацисты в польском Освенциме, передает Deutsche Welle.
Гаджеты
Недорогой флагман Redmi K30 от Xiaomi получит крутую камеру
Будущим владельцам Redmi K30 повезло - гаджет попал в список тех, кто получил флагманский сенсор для смартфонов от Sony.
Общество
ВТБ ответил на ролики Навального
В начале декабря Алексей Навальный опубликовал два ролика, в которых утверждалось, что Светлана Медведева и ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде якобы пользуются самолетами, которые принадлежат офшору банка ВТБ.
Игры
В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2
На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав России
Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается «входить в состав любого государства, даже братской России».
Общество
Правительство Украины отменило минимальную зарплату для учителей
Правительство Украины отменило действие постановления предыдущего состава Кабмина об уровне самой низкой зарплаты учителя в размере трех прожиточных минимумов.
Энергетика
В Госдуме оценили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти
Ранее страны ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи нефти в первом квартале 2020 года в объеме 500 тысяч баррелей в сутки.
Кино
IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2019 года
Портал о кинематографе назвал десятку самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Армия и оружие
Иран развернул в Сирии свои новейшие средства ПВО
Иран развернул на территории Сирии свои собственные средства противовоздушной обороны.
Политика
Лавров рассказал об ожиданиях России от «нормандского саммита»
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на востоке Украине пройдет 9 декабря в Париже.
Игры
Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Космос
В России возобновят запуск спутников с помощью баллистических ракет
Программу использования конверсионных межконтинентальных баллистических ракет для запуска спутников планируется возобновить в будущем году.
Игры