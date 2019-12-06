с чего всё началось

По сообщению сирийского государственного информационного агентства SANA, неизвестные боевики совершили нападение на базу США возле нефтяного месторождения Эль-Омар на северо-востоке провинции Дейр эз-Зор.

Политика Зеленский высказался о продлении закона об особом статусе Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" сообщил, что закон об особом статусе Донбассе действует до 31 декабря.

Происшествия Умер избитый подростками за украинский язык волонтер На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.

Экономика Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.

Авто В России подешевели автомобили Ravon Например, Ravon R2 с учетом программ предлагают по цене от 568 тыс. рублей, а Ravon R3 Nexia или Ravon R4 можно купить за 550 тыс. и 603. тыс. соответственно.

Происшествия На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.

Футбол СМИ назвали основные трансферные цели «Челси» после отмены бана Как только стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил запрет в отношении «Челси» на регистрацию новичков, слухи о возможных трансферах в лондонский клуб резко возросли.

Общество Украина поставила России условие по газовым спорам Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.

Общество ВТБ ответил на ролики Навального В начале декабря Алексей Навальный опубликовал два ролика, в которых утверждалось, что Светлана Медведева и ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде якобы пользуются самолетами, которые принадлежат офшору банка ВТБ.

Игры В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.

Общество Правительство Украины отменило минимальную зарплату для учителей Правительство Украины отменило действие постановления предыдущего состава Кабмина об уровне самой низкой зарплаты учителя в размере трех прожиточных минимумов.

Энергетика В Госдуме оценили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти Ранее страны ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи нефти в первом квартале 2020 года в объеме 500 тысяч баррелей в сутки.