Армия и оружие

Военное делоВоенное делоSANA: Неизвестные атаковали базу США в Сирии

По сообщению сирийского государственного информационного агентства SANA, неизвестные боевики совершили нападение на базу США возле нефтяного месторождения Эль-Омар на северо-востоке провинции Дейр эз-Зор.
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с чего всё началось
Добавим, что Федеральное агентство новостей опубликовало в понедельник вторую часть большого расследования
, доказывающего участие США в создании, поддержке и финансировании ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ).
Народные новости07:39

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Эксперт предположил, кто мог напасть на американскую базу в Сирии

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Lenta.ru04:32

Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии

Известия05:01
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:06, Ашберн
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Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
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Генеральная прокуратура Германии предполагает, что россиянин, застреливший в Берлине чеченского беженца, связан с ФСБ России.
Новая газета 15:01
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Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
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Например, Ravon R2 с учетом программ предлагают по цене от 568 тыс. рублей, а Ravon R3 Nexia или Ravon R4 можно купить за 550 тыс. и 603. тыс. соответственно.
Tvoe-avto.com 04 декабря в 12:38
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

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Суд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»

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Футбол

Евгений Калешин рассказал, что ушёл из «Урожая» из-за панических атак

Футбольный тренер Евгений Калешин рассказал со страниц издания Sports.ru о том, что причиной его ухода из ФК «Урожай» стали психологические проблемы.
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Футбол

СМИ назвали основные трансферные цели «Челси» после отмены бана

Как только стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил запрет в отношении «Челси» на регистрацию новичков, слухи о возможных трансферах в лондонский клуб резко возросли.
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На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
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Общество

Украина поставила России условие по газовым спорам

Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
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Меркель рассказала о стыде за преступления нацистов в Освенциме

Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что ей стыдно за преступления, которые совершали нацисты в польском Освенциме, передает Deutsche Welle.
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В начале декабря Алексей Навальный опубликовал два ролика, в которых утверждалось, что Светлана Медведева и ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде якобы пользуются самолетами, которые принадлежат офшору банка ВТБ.
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В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2

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Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается «входить в состав любого государства, даже братской России».
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Правительство Украины отменило минимальную зарплату для учителей

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Фанаты «Зенита», «Динамо», «Локомотива» и «Арсенала» ушли с трибун

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В Госдуме оценили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти

Ранее страны ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи нефти в первом квартале 2020 года в объеме 500 тысяч баррелей в сутки.
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Иран развернул на территории Сирии свои собственные средства противовоздушной обороны.
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Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на востоке Украине пройдет 9 декабря в Париже.
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Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
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В России возобновят запуск спутников с помощью баллистических ракет

Программу использования конверсионных межконтинентальных баллистических ракет для запуска спутников планируется возобновить в будущем году.
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PlayWay выпустит симулятор Иисуса Христа I Am Jesus Christ

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