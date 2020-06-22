Армия и оружие
КоммерсантъПВО Сирии отразила атаку рядом с базой Хмеймим
Сирийские СМИ регулярно сообщают об отраженных атаках с воздуха. Обычно, по данным СМИ, их наносят израильские военные. В начале месяца сообщалось, что Израиль нанес авиаудары в районе города Масьяф провинции Хама в Сирии.
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с чего всё началось
Неопознанные боевые беспилотники атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Источники сообщают об интенсивной работе систем ПВО авиабазы. Telegram-канал ANNA-NEWS подтвердил, что на авиабазе Хмеймим сработала система ПВО.ФАН16:19
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