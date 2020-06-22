Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъПВО Сирии отразила атаку рядом с базой Хмеймим

Сирийские СМИ регулярно сообщают об отраженных атаках с воздуха. Обычно, по данным СМИ, их наносят израильские военные. В начале месяца сообщалось, что Израиль нанес авиаудары в районе города Масьяф провинции Хама в Сирии.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

Российская база Хмеймим в Сирии подверглась атаке беспилотников

Неопознанные боевые беспилотники атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Источники сообщают об интенсивной работе систем ПВО авиабазы. Telegram-канал ANNA-NEWS подтвердил, что на авиабазе Хмеймим сработала система ПВО.
ФАН16:19

Подробнее о событии

SANA сообщило об отражении ПВО Сирии атаки беспилотников у города Джабла

РБК16:57

SANA: ПВО Сирии отражает атаку беспилотников в Джебле

RT на русском16:32

SANA: Сирийские ПВО отражают воздушную атаку в окрестностях Латакии

Комсомольская правда16:54

ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в районе Джаблы

Известия16:44

СМИ: сирийские средства ПВО отражают атаку беспилотников под Латакией

ТАСС16:38

ПВО Сирии отразила атаку рядом с базой Хмеймим

Коммерсантъ16:55

СМИ сообщили об отраженной воздушной атаке в районе Хмеймима

РИА Новости16:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Происшествия

В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек

РБК 14:50
13
Кино

Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси

Аргументы и Факты вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
733
Кино

Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова

На Всемирной конференции разработчиков Apple представила новый проект для своей стриминговой платформы Apple TV Plus — сериал «Основание», основанный на научно-фантастических романах Айзека Азимова.
Афиша Daily 16:03
2
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
83
Футбол

34 года назад Марадона забил гол века (видео)

Sportmail.ru 10:28
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
7
Общество

Минобороны России опубликовало историю Василия Теркина

Online47.ru 17:15
Происшествия

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
2,2K
Экономика

СМИ узнали о планах Украины выделить еще $170 млн на «стену» с Россией

Госпогранслужба Украины предложила выделить еще 4,5 млрд грн (около $168,7 млн) на проект «Стена» по укреплению государственной границы с Россией, а также продлить сроки ее строительства до 2025 года.
РБК 17:14
5
Спорт

Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов

Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Вечерняя Москва 11:00
Футбол

Гол Криштиану Роналду помог «Ювентусу» победить «Болонью»

«Ювентус» одержал убедительную победу в матче 27-го тура Серии А. Туринцы в гостях победили «Болонью» со счетом 2:0. Счет в этой встрече был открыт на 23-й минуте.
Bookmaker-ratings.ru 17:53
Футбол

Агент: «Несколько европейских клубов звонили по поводу Фомина»

Агент полузащитника «Уфы» Даниила Фомина Александр Маньяков высказался о будущем своего клиента.
Евро-футбол.ру 17:13
Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
123
Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
2K
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
4,2K
Общество

Закупка СИЗ Госпиталем ветеранов войн Петербурга насторожила УФАС

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 12:34 — REGNUM Закупка средств индивидуальной защиты для Госпиталя ветеранов войн Санкт-Петербурга на сумму больше чем в 1 млрд рублей побудила региональное УФАС возбудить дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
REGNUM 05:34
56
Футбол

ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи»

Футбольный клуб «Ростов» на своем сайте опубликовал заявление, в котором написал, что Российская Премьер-лига должна была сама решить судьбу матча против «Сочи», а не перекладывать ответственность на сочинскую команду.
161.ru 12:49
4
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 06:36
2,2K
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
933
Общество

На МКС прекратили поиск источника бензола после отказа прибора

В NASA ранее сообщали о прекращении воздухообмена между российским и американским сегментами космической станции для поиска источника бензола.
RT на русском 17:57
103
Футбол

Футболист «ПСЖ» Менье согласовал контракт с «Боруссией»

Футболист парижского "ПСЖ" Тома Менье согласовал контракт с дортмундской "Боруссией", сообщает Bild.
Газета.Ru 13:32
Общество

ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
Коммерсантъ вчера в 17:58
64
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК 12:45
154
Общество

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Общество

The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store

CyberSport.ru вчера в 07:19
1
Политика

Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
20K
Армия и оружие

Военная часть аэропорта Багдада подверглась ракетному обстрелу

Обстрел одним реактивным снарядом был совершен по военной части международного аэропорта Багдада.
Экономика сегодня 17:12
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве студента в Волгограде

RT на русском 16:29
499
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58
25
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное