Неопознанные боевые беспилотники атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Источники сообщают об интенсивной работе систем ПВО авиабазы. Telegram-канал ANNA-NEWS подтвердил, что на авиабазе Хмеймим сработала система ПВО.

с чего всё началось

Сирийские СМИ регулярно сообщают об отраженных атаках с воздуха. Обычно, по данным СМИ, их наносят израильские военные. В начале месяца сообщалось, что Израиль нанес авиаудары в районе города Масьяф провинции Хама в Сирии.

ПВО Сирии отразила атаку рядом с базой Хмеймим

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