Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаSANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Силы ПВО Сирии отражают очередную ракетную атаку на Дамаск. Об этом в понедельник сообщило сирийское агентство SANA, отмечая, что в небе над столицей слышны взрывы. Большинство ракет удалось сбить до того, как они достигли целей.
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Власти сообщают о ракетном обстреле Дамаска

Московский Комсомолец17:51

SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Российская газета17:51

Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Дамаском

РИА Новости16:54

Дамаск обстреляли ракетами с Голанских высот

Lenta.ru17:10

SANA: ПВО Сирии отражает атаки в небе над Дамаском

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SANA: система ПВО Сирии отражает атаки над Дамаском

Газета.Ru17:04

СМИ: Дамаск подвергся ракетному обстрелу

ТАСС17:36
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В Колумбии существует план уничтожения членов ФАРК, подписавших мирное соглашение, заявил один из высших руководителей организации Пастор Алапе 20 февраля в интервью испанской газете Público.
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Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
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Станет ли космический туризм прибыльным бизнесом SpaceX готовится впервые в истории отправить космических туристов за пределы орбиты Земли.
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Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
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Акция родителей детей с фенилкетонурией пройдет 22 февраля в ряде регионов России.
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Первые посмотревшие новый мультфильм Pixar «Вперед» высказались в сети

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Единственное, плохо действовали в обороне. Пропуская такие мячи, сложно надеятся на хороший результат.
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