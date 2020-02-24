Армия и оружие
Российская газетаSANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Силы ПВО Сирии отражают очередную ракетную атаку на Дамаск. Об этом в понедельник сообщило сирийское агентство SANA, отмечая, что в небе над столицей слышны взрывы. Большинство ракет удалось сбить до того, как они достигли целей.
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Футбол
«Челси» объявил о согласовании 5-летнего контракта с Зиешем
«Челси» подтвердил, что договорился об условиях контракта с полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешем.
Общество
Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус
Политика
Совфед оценил слова Трампа о мире России и Украины
В Совете Федерации прокомментировали заявление американского президента Дональда Трампа, который выразил желание, чтобы Россия и Украина пришли к согласию в отношениях.
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
В ночь на 20 февраля неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе и двух кальянных в Ханау.
Кино
Фильм «Лёд 2» собрал в России более 1 млрд рублей
Музыка
Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Общество
В Лондоне стартуют слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа начинаются в понедельник в королевском суде Вулича на востоке Лондона.
Армия и оружие
Россия: спутники Илона Маска могут иметь военное назначение
По словам Боева, гражданские спутники Маска могут нести реальную угрозу для безопасности России.
Политика
Партии Меркель предрекли третье место на выборах в парламент Гамбурга
Возглавляемая канцлером Германии Ангелой Меркель партия Христианско-демократический союз может занять третье место на голосовании в парламент Гамбурга, говорится в прогнозе немецкого телеканала ZDF в воскресенье, 23 февраля.
Политика
В Колумбии действует план уничтожения членов ФАРК, сложивших оружие
В Колумбии существует план уничтожения членов ФАРК, подписавших мирное соглашение, заявил один из высших руководителей организации Пастор Алапе 20 февраля в интервью испанской газете Público.
Политика
МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева
21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Общество
США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
Космос
Станет ли космический туризм прибыльным бизнесом
Станет ли космический туризм прибыльным бизнесом SpaceX готовится впервые в истории отправить космических туристов за пределы орбиты Земли.
Общество
Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили
Футбол
Все матчи следующего тура серии А могут перенести из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что все матчи следующего, 26-го тура итальянской серии А могут быть перенесены из-за случаев заболевания коронавирусом в стране.
Экономика
В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля
Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
Футбол
В России закрылось трансферное окно
22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Здоровье
Родители детей с фенилкетонурией выйдут на пикеты 22 февраля
Акция родителей детей с фенилкетонурией пройдет 22 февраля в ряде регионов России.
Кино
Первые посмотревшие новый мультфильм Pixar «Вперед» высказались в сети
«Вперед» имеет потрясающую анимацию с историей, которая полна юмора и сердца.
Авто
Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung
Российский кроссовер Renault Arkana выйдет на южнокорейский рынок под названием Samsung XM3.
Армия и оружие
Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением
Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику.
Культура
Первый «Ведьмак» от «CD Projekt RED». Рецензия от редактора «Иркутск Сегодня»
Чтобы начать драться, указываем на врага, и ведьмак начинает выполнять комбо, когда первая часть ударов подходит к концу, игрок должен в короткий промежуток времени нажать на врага еще раз, чтобы герой продолжил наносить удары.
Армия и оружие
Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа
Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля.
Футбол
Анчелотти: «Пропустили слишком простые голы»
Единственное, плохо действовали в обороне. Пропуская такие мячи, сложно надеятся на хороший результат.