Армия и оружие

РБКРБКСирия отразила израильские ракетные удары по Дамаску

Сирийские системы ПВО отразили ракетные удары Израиля по Дамаску, сообщает агентство SANA. Как рассказал агентству военный источник, израильские самолеты нанесли удары со стороны Голанских высот несколькими волнами управляемых ракет.
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Сирия отразила израильские ракетные удары по Дамаску

РБК19:59

SANA: система ПВО Сирии отражает атаки над Дамаском

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СМИ: Дамаск подвергся ракетному обстрелу

ТАСС17:36

Дамаск обстреляли ракетами с Голанских высот

Lenta.ru17:10

SANA: ПВО Сирии отражает атаки в небе над Дамаском

RT на русском17:05

Власти сообщают о ракетном обстреле Дамаска

Московский Комсомолец17:51

Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Дамаском

РИА Новости16:54
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Армия и оружие

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Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
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Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

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Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Украинская группа Go-A выиграла национальный отбор на "Евровидение-2020" и теперь представит страну на конкурсе, который пройдет в голландском Роттердаме в грядущем мае.
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Почти лысая Алена Шишкова опозорилась на неделе моды в Милане

Позже выяснилось, что Шишкова продефилировала на шоу модного дома Philipp Plein, а видео с показа опубликовала в личном микроблоге.
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Из-за коронавируса Армения закрывает границу с Ираном на две недели

Пересечение сухопутной границы и воздушное сообщение с Ираном на две недели прекращает Армения из-за коронавируса.
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Три мировые премьеры прозвучат в гала-концерте закрытия XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
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Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России

По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
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NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера

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Ученые проследили источник коронавируса в Китае

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Украинский депутат Кива «послал» декоммунизаторов и поздравил всех с 23 февраля

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Чтобы начать драться, указываем на врага, и ведьмак начинает выполнять комбо, когда первая часть ударов подходит к концу, игрок должен в короткий промежуток времени нажать на врага еще раз, чтобы герой продолжил наносить удары.
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Алмазная микролинза смогла сфокусировать рентгеновское излучение

Специалисты использовали источник рентгеновского излучения, чтобы проверить составную оптической системы.
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«Атлетико» победил «Вильярреал»

«Атлетико» дома одержал победу над «Вильярреалом» (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.
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Общество

Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса

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Армани закрыл показ на Неделе моды в Милане из-за коронавируса

Итальянский дизайнер Джорджо Армани проведет закрытый показ на Неделе моды в Милане в воскресенье.
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Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП

Риск-балл может зависеть, например, от данных об отправителе и получателе средств, об особенностях формирования самого платежа, перечислил Сычев: «Благодаря этой информации банк получателя платежа будет знать о том, как воспринимать транзакцию с точки зрения фрода (мошенничества)».
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Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.
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