Армия и оружие
РБКСирия отразила израильские ракетные удары по Дамаску
Сирийские системы ПВО отразили ракетные удары Израиля по Дамаску, сообщает агентство SANA. Как рассказал агентству военный источник, израильские самолеты нанесли удары со стороны Голанских высот несколькими волнами управляемых ракет.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Армия и оружие
Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
Единоборства
Боец ММА Харитонов нокаутировал Родригеса и завоевал титул чемпиона
Российский боец ММА Сергей Харитонов завоевал титул чемпиона WTKF, нокаутировав во втором раунде бразильца Фернандо Родригеса.
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Политика
В ГД прокомментировали слова Трампа об отношениях России и Украины
Президент США Дональд Трамп, призвавший Россию и Украину восстановить отношения, ошибается.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди
Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Тарасова показала фото 11-летней давности.
Экономика
В ДФО почти 3 тысячи семей оформили «Дальневосточную ипотеку»
Почти 3 тысячи семей на Дальнем Востоке получили кредиты в рамках программы "Дальневосточная ипотека", сообщает пресс-служба полпредства президента в ДФО.
Здоровье
Эвакуированным в Новые Санжары украинцам запретили передавать еду
Минздрав Украины запретил передавать продукты в медцентр в Новых Санжарах, куда доставили эвакуированных из Китая украинцев.
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украинская группа Go-A выиграла национальный отбор на "Евровидение-2020" и теперь представит страну на конкурсе, который пройдет в голландском Роттердаме в грядущем мае.
Шоу-бизнес
Почти лысая Алена Шишкова опозорилась на неделе моды в Милане
Позже выяснилось, что Шишкова продефилировала на шоу модного дома Philipp Plein, а видео с показа опубликовала в личном микроблоге.
Политика
Из-за коронавируса Армения закрывает границу с Ираном на две недели
Пересечение сухопутной границы и воздушное сообщение с Ираном на две недели прекращает Армения из-за коронавируса.
Политика
Разведка США не обнаружила российского содействия переизбранию Трампа
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в обнародованном 22 февраля интервью телекомпании ABC News указал, что не обладает разведывательной информацией о содействии России Трампу.
Культура
Зимний фестиваль искусств Башмета в Сочи завершится премьерами
Три мировые премьеры прозвучат в гала-концерте закрытия XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Общество
Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России
По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Футбол
Новичок «Рубина» Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке
Политика
Украинский депутат Кива «послал» декоммунизаторов и поздравил всех с 23 февраля
Скандальный депутат Верховной рады Кива оригинальным образом поздравил сограждан с Днем защитника Отечества, празднование которого на Украине запрещено после госпереворота 2014 года.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате
Культура
Первый «Ведьмак» от «CD Projekt RED». Рецензия от редактора «Иркутск Сегодня»
Чтобы начать драться, указываем на врага, и ведьмак начинает выполнять комбо, когда первая часть ударов подходит к концу, игрок должен в короткий промежуток времени нажать на врага еще раз, чтобы герой продолжил наносить удары.
Наука
Алмазная микролинза смогла сфокусировать рентгеновское излучение
Специалисты использовали источник рентгеновского излучения, чтобы проверить составную оптической системы.
Футбол
«Атлетико» победил «Вильярреал»
«Атлетико» дома одержал победу над «Вильярреалом» (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Общество
Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса
Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
Общество
Армани закрыл показ на Неделе моды в Милане из-за коронавируса
Итальянский дизайнер Джорджо Армани проведет закрытый показ на Неделе моды в Милане в воскресенье.
Экономика
Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП
Риск-балл может зависеть, например, от данных об отправителе и получателе средств, об особенностях формирования самого платежа, перечислил Сычев: «Благодаря этой информации банк получателя платежа будет знать о том, как воспринимать транзакцию с точки зрения фрода (мошенничества)».
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Хоккей
СКА одержал 11-ю подряд победу в КХЛ, обыграв «Йокерит»
Общество
Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса
Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.