Сирийские системы ПВО отразили ракетные удары Израиля по Дамаску, сообщает агентство SANA. Как рассказал агентству военный источник, израильские самолеты нанесли удары со стороны Голанских высот несколькими волнами управляемых ракет.

Армия и оружие Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.

Музыка Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020» Украинская группа Go-A выиграла национальный отбор на "Евровидение-2020" и теперь представит страну на конкурсе, который пройдет в голландском Роттердаме в грядущем мае.

Политика Разведка США не обнаружила российского содействия переизбранию Трампа Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в обнародованном 22 февраля интервью телекомпании ABC News указал, что не обладает разведывательной информацией о содействии России Трампу.

Общество Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.

Общество Ученые проследили источник коронавируса в Китае Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.

Культура Первый «Ведьмак» от «CD Projekt RED». Рецензия от редактора «Иркутск Сегодня» Чтобы начать драться, указываем на врага, и ведьмак начинает выполнять комбо, когда первая часть ударов подходит к концу, игрок должен в короткий промежуток времени нажать на врага еще раз, чтобы герой продолжил наносить удары.

Футбол «Атлетико» победил «Вильярреал» «Атлетико» дома одержал победу над «Вильярреалом» (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Экономика Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП Риск-балл может зависеть, например, от данных об отправителе и получателе средств, об особенностях формирования самого платежа, перечислил Сычев: «Благодаря этой информации банк получателя платежа будет знать о том, как воспринимать транзакцию с точки зрения фрода (мошенничества)».