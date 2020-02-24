Армия и оружие
Российская газетаSANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Силы ПВО Сирии отражают очередную ракетную атаку на Дамаск. Об этом в понедельник сообщило сирийское агентство SANA, отмечая, что в небе над столицей слышны взрывы. Большинство ракет удалось сбить до того, как они достигли целей.
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Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили
Повышение транспортного налога на коммерческие автомобили экологического класса Евро-3 и ниже позволит увеличить спрос на новые и более экологичные машины.
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На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
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«Яблочная» компания в очередной раз «позаимствовала» идею у китайских инженеров, практически полностью скопировав дизайн гаджета Mi Mix Alpha от Xiaomi.
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Anglo American построит крупнейший водородный автомобиль в мире
Британская компания Anglo American работает над созданием карьерного грузовика массой 290 тонн, который станет крупнейшим в мире автомобилем на водородном топливе.
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Онищенко призвал запретить татуировки
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
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Глава Sputnik Эстония и Вышинский вышли на пикет к посольству в Москве
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Военный эсминец США вошел в Черное море
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Певица Лолита Милявская продемонстрировала похудевшую фигуру в купальнике.
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Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали на три года Шенгенскую визу по запросу Эстонии.
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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Разработчики The Outer Worlds объявили набор в команду крупнобюджетной RPG следующего поколения
Из описания должности анимационного директора становится ясно, что игру позиционируют как блокбастер ААА-уровня для ПК и предстоящего поколения консолей (PS5, Xbox Series X). Другими словами, раньше осени 2020 года релиз ждать не стоит.
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Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус
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Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
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В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
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Режиссер сериала «Сваты»: седьмой сезон может стать последним
Шоу-бизнес
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Пушков ответил на слова Трампа о примирении России и Украины
Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал президента США Дональда Трампа за слова о "примирении" между Россией и Украиной.
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56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.
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Организация PCI-SIG сравнительно недавно представила требования стандарта PCI Express 5.0, а теперь опубликовала версию 0.5 спецификаций уже PCIe 6.0.
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