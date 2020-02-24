Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаSANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Силы ПВО Сирии отражают очередную ракетную атаку на Дамаск. Об этом в понедельник сообщило сирийское агентство SANA, отмечая, что в небе над столицей слышны взрывы. Большинство ракет удалось сбить до того, как они достигли целей.
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Власти сообщают о ракетном обстреле Дамаска

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SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

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Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Дамаском

РИА Новостивчера в 16:54

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SANA: ПВО Сирии отражает атаки в небе над Дамаском

RT на русскомвчера в 17:05

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Район Дамаска подвергся ракетной атаке

Взгляд.рувчера в 17:39
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Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу

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Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
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Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
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