Силы ПВО Сирии отражают очередную ракетную атаку на Дамаск. Об этом в понедельник сообщило сирийское агентство SANA, отмечая, что в небе над столицей слышны взрывы. Большинство ракет удалось сбить до того, как они достигли целей.

Общество Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили Повышение транспортного налога на коммерческие автомобили экологического класса Евро-3 и ниже позволит увеличить спрос на новые и более экологичные машины.

Общество На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".

Авто Anglo American построит крупнейший водородный автомобиль в мире Британская компания Anglo American работает над созданием карьерного грузовика массой 290 тонн, который станет крупнейшим в мире автомобилем на водородном топливе.

Общество Онищенко призвал запретить татуировки Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.

Футбол Леонид Слуцкий: «Травма Тарасова эмоционально действует отрицательно» Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Шерифом» (2:0). — Последняя игра на сборе — это всегда контрольная репетиция и необходимо быть в оптимальном состоянии.

Общество Журналиста МИЦ «Известия» не пустили в Латвию Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали на три года Шенгенскую визу по запросу Эстонии.

Игры Разработчики The Outer Worlds объявили набор в команду крупнобюджетной RPG следующего поколения Из описания должности анимационного директора становится ясно, что игру позиционируют как блокбастер ААА-уровня для ПК и предстоящего поколения консолей (PS5, Xbox Series X). Другими словами, раньше осени 2020 года релиз ждать не стоит.

Армия и оружие National Interest назвал странным калибр российских патронов Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».

Биатлон В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.