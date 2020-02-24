Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаSANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Силы ПВО Сирии отражают очередную ракетную атаку на Дамаск. Об этом в понедельник сообщило сирийское агентство SANA, отмечая, что в небе над столицей слышны взрывы. Большинство ракет удалось сбить до того, как они достигли целей.
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СМИ: Дамаск подвергся ракетному обстрелу

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SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

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Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Дамаском

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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
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