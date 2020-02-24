Армия и оружие
Российская газетаSANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Силы ПВО Сирии отражают очередную ракетную атаку на Дамаск. Об этом в понедельник сообщило сирийское агентство SANA, отмечая, что в небе над столицей слышны взрывы. Большинство ракет удалось сбить до того, как они достигли целей.
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Происшествия
Источник допустил причастность экс-главы МИД Украины к «убийству»
Ранее появилась информация, что Старицкий погиб в доме экс-главы МИД Украины.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Происшествия
В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 6
В Турции на границе с Ираном зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,0. Об этом 23 февраля сообщает Геологическая служба США.
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Единоборства
Президент страны посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи
Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества В субботу, 22 февраля 2020 на арене "Ледяной куб" в Сочи стартовал первый чемпионат Лиги боевого самбо.
Здоровье
Эвакуированной на Украину из Китая иностранке вызвали скорую
Накануне скорую помощь вызвали иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, сообщает РИА Новости по заявлению замминистра здравоохранения Виктора Ляшко.
Политика
США выделят до $500 тысяч на проекты для «независимых СМИ» Украины
Посольство Соединённых Штатов в Киеве предлагает украинским «независимым СМИ» подать заявки на участие в проектах «по укреплению институционального потенциала».
Технологии
Семья через приложение: ученые нашли способ оздоровить человечество
Коллеги, правда, обвиняют ученого в заигрывании с евгеникой.
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Политика
В Женеве сегодня откроется сессия Совета ООН по правам человека
Отдельно внимание уделят вопросам защиты прав инвалидов и национальных меньшинств, предотвращению пыток и торговли детьми, соблюдению прав человека в ходе борьбы с терроризмом, гарантиям деятельности правозащитников.
Финансы
Куда вложить деньги во время коронавируса и проблем в экономике
В свою очередь, в позитивном сценарии доллар/рубль в ближайшее время вернется в 63.
Происшествия
Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Политика
Один из претендентов на участие в выборах президентов США оспаривает итоги предварительных выборов
Один из претендентов на участие в выборах президентов США оспаривает итоги предварительных выборов у демократов в Неваде.
Авто
Концепт Lada Vesta в стиле Audi показали в сети
В настоящее время седан LADA Vesta в начальной комплектации Standart, имеющий двигатель объёмом 1,6 литра производительностью 106 л.с. и 5-скоростную МКПП, продаётся по цене от 621,9 тыс. рублей.
Политика
Большинство американцев уверены в переизбрании Трампа на новый срок
В ноябре 2020 года Дональд Трамп будет переизбран на второй президентский срок. Такого мнения придерживаются более 60% граждан США.
Игры
Создатели Metro: Exodus полностью переходят на рейтрейсинг
Metro: Exodus стала одной из первых игр с полноценной поддержкой рейтрейсинга, однако Шишковцов отмечает, что это лишь проба пера — первое поколение технологии, тогда как в будущем они смогут показать куда более впечатляющую работу.
Шоу-бизнес
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.
Экономика
В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат
В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Экономика
Курганский «Водный союз» опротестует решение по тарифам на воду
Курганское предприятие АО «Водный Союз» приняло решение обратиться с апелляционной жалобой на решение Курганского областного суда от 21 февраля отказать в иске по оспариванию базового тарифа на водоснабжение и водоотведение 2019 года, на основе которого утверждены тарифы на ближайшие пять лет.
Футбол
Роналду забил в 1000-м матче в карьере
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сыграл 1000-й раз в карьере.
Общество
Две трети субъектов РФ не могут исполнять закон о бездомных животных
Как писал NEWS.ru ранее, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо с предложением выделить на приюты для бездомных животных деньги из бюджета страны в рамках нацпроекта «Экология».
Шоу-бизнес
Успенская набросилась на Собчак после эфира «Док-Ток» на Первом канале
Известная российская певица Любовь Успенская осталась недовольна визитом на шоу Ксении Собчак «Док-Ток» на Первом канале.
Общество
Омичи начинают отмечать Масленицу
Политика
Трамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан»*, которое, по его словам, приведёт к миру в Афганистане.
Армия и оружие
Башкирия установила шефские связи с десантным кораблем «Иван Грен»: видео и история судна
Сегодня, 23 февраля, в Доме Республики состоялось подписание договора о шефских связях между Правительством Башкортостана и экипажем большого десантного корабля Северного флота «Иван Грен».
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Общество
Диетологи назвали вредные для сна продукты
Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.