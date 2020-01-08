с чего всё началось

Военнослужащие американской армии покинули две базы в Сирии и отправились в Ирак. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники. Уточняется, что солдаты и около 40 грузовиков с военной техникой покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке в направлении границы с Ираком.

SANA: Военные США покинули сирийские базы и направились в Ирак

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Наука Ученые рассказали, какая часть Баренцева моря больше загрязнена Восточная часть Баренцева моря загрязнена микропластиком больше, чем западная, рассказал директор Арктического центра Северного Арктического федерального университета (САФУ) Александр Сабуров, 8 января сообщает ТАСС.

Политика В Госдуме предупредили об угрозе мирового конфликта из-за действий США Напряженность из-за действий США в адрес Ирана могут привести к развязыванию конфликта в мире в целом, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью телеканалу RT.

Гаджеты Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.

Политика Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.

Здоровье Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.

Армия и оружие Советник премьера Израиля назвал Сулеймани современным Мориарти Советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн назвал убитого Соединёнными Штатами иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде современным Мориарти.

Армия и оружие Предполагаемый убийца Усамы бен Ладена сравнил Тегеран с Хиросимой Тегеран с Хиросимой сравнил ветеран спецназа Военно-морского флота США «Морские котики» Роберт О’Нил, утверждающий, что именно он уничтожил бывшего «террориста № 1» Усаму бен Ладена, 8 января на своей странице в Twitter.

Общество Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.

Гаджеты Представлен неубиваемый смартфон Samsung Galaxy Xcover Pro Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.