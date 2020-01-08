Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомSANA: Военные США покинули сирийские базы и направились в Ирак

Военнослужащие американской армии покинули две базы в Сирии и отправились в Ирак. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники. Уточняется, что солдаты и около 40 грузовиков с военной техникой покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке в направлении границы с Ираком.
Читать в источнике
Комментировать371
с чего всё началось
Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака, сообщает
 правительственное агентство SANA со ссылкой на корреспондента в регионе.
РБК09:37

Подробнее о событии

Военные США покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Газета.Ru11:26

SANA сообщило о выводе американских военных с двух баз в Сирии

РБК09:37

Американские военные покинули две базы в Сирии, сообщили СМИ

РИА Новости07:16

Военные США покинули две базы в Сирии

Комсомольская правда07:47

США вывели войска c двух своих баз в Сирии и перебрасывают их в Ирак

REGNUM07:45

СМИ сообщили об уходе США с двух баз в Сирии

Известия07:37

Американские военные в Сирии направились к границе с Ираком

Lenta.ru08:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Здоровье

Названы привычки, «убивающие» иммунитет

Немецкие медики рассказали, какие шесть привычек следует пересмотреть, чтобы сохранить здоровье.
Московский Комсомолец 07:15
Армия и оружие

Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

Новые санкции и военный потенциал США Как отметил американский лидер, Вашингтон немедленно введет новые санкции против Тегерана.
РИА Новости 12:22
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 16:33
Наука

Ученые рассказали, какая часть Баренцева моря больше загрязнена

Восточная часть Баренцева моря загрязнена микропластиком больше, чем западная, рассказал директор Арктического центра Северного Арктического федерального университета (САФУ) Александр Сабуров, 8 января сообщает ТАСС.
Красная весна 13:43
Культура

Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего

Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Lenta.ru 16:53
Политика

В Госдуме предупредили об угрозе мирового конфликта из-за действий США

Напряженность из-за действий США в адрес Ирана могут привести к развязыванию конфликта в мире в целом, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью телеканалу RT.
РИА Новости 16:15
Происшествия

Власти Ирана назвали причиной крушения Boeing возгорание двигателя

Дождь 01:18
Гаджеты

Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном

Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM вчера в 02:53
Авто

На продажу выставили пикап Ford F-100 1956 года с мотором от Mustang

В рамках аукциона от Barrett-Jackson состоится продажа рестомода Ford F-100 1956 модельного года.
OAnews 06 января в 13:14
Происшествия

Срочник, сбежавший из части в Забайкалье, сдался полиции

Солдат-срочник, сбежавший из воинской части в Забайкалье, пришел в полицию в Красноярском крае.
РЕН ТВ 06 января в 05:22
Футбол

«Валенсия» с Черышевым пропустила «Реал» в финал Суперкубка Испании

Вести.Ru 16:15
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Известия 15:52
Политика

Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
RT на русском 10:14
Здоровье

Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек

К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Life.ru 05 января в 08:37
Армия и оружие

Советник премьера Израиля назвал Сулеймани современным Мориарти

Советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн назвал убитого Соединёнными Штатами иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде современным Мориарти.
RT на русском 17:17
Армия и оружие

Предполагаемый убийца Усамы бен Ладена сравнил Тегеран с Хиросимой

Тегеран с Хиросимой сравнил ветеран спецназа Военно-морского флота США «Морские котики» Роберт О’Нил, утверждающий, что именно он уничтожил бывшего «террориста № 1» Усаму бен Ладена, 8 января на своей странице в Twitter.
Красная весна 16:50
Кино

Киану Ривз попал в псевдотрейлер «Звездных войн». Ролик оценили выше, чем последний эпизод саги

Канадский актер Киану Ривз получил роль рыцаря-джедая и появился в трейлере к новому эпизоду «Звездных войн».
Телеканал 360° 15:44
Общество

Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США

Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Российская газета 05:19
Авто

Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года

Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
Car.ru 01:14
Армия и оружие

ВС США остаются в боевой готовности, заявил глава Пентагона

Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что ВС США сохраняют боеготовность.
Политика Сегодня 17:46
Происшествия

МВД Украины: причины крушения лайнера будет устанавливать Иран

Причины авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана будет устанавливать Иран, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
РИА Новости 16:37
Гаджеты

Представлен неубиваемый смартфон Samsung Galaxy Xcover Pro

Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
ToDay News Ufa 06:52
Кино

«Холоп» стал самой кассовой комедией в России

ToDay News Ufa 10:10
Армия и оружие

Военную базу США в Кении атаковали боевики

Исламские боевики атаковали военно-морскую базу США в Кении.
Общественная служба новостей 05 января в 05:43
Политика

Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
Российская газета 08:32
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Происшествия

Один человек погиб в результате стрельбы в Канаде

Один человек погиб, и трое пострадали в результате стрельбы в канадской столице Оттаве.
Известия 09:36
Технологии

Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год

Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Давыдов.Индекс вчера в 10:03
Происшествия

У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

Lenta.ru 11:16
Авто

Водителям напомнили об изменениях в России в 2020 году

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 2020 года российских автомобилистов ожидает большое количество нововведений: Выдача номеров под ключ.
Новости Рязани 06 января в 08:02
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное