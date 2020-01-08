Армия и оружие
RT на русскомSANA: Военные США покинули сирийские базы и направились в Ирак
Военнослужащие американской армии покинули две базы в Сирии и отправились в Ирак. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники. Уточняется, что солдаты и около 40 грузовиков с военной техникой покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке в направлении границы с Ираком.
Читать в источнике
Оценить487
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Здоровье
Названы привычки, «убивающие» иммунитет
Немецкие медики рассказали, какие шесть привычек следует пересмотреть, чтобы сохранить здоровье.
Армия и оружие
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Новые санкции и военный потенциал США Как отметил американский лидер, Вашингтон немедленно введет новые санкции против Тегерана.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Наука
Ученые рассказали, какая часть Баренцева моря больше загрязнена
Восточная часть Баренцева моря загрязнена микропластиком больше, чем западная, рассказал директор Арктического центра Северного Арктического федерального университета (САФУ) Александр Сабуров, 8 января сообщает ТАСС.
Культура
Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Политика
В Госдуме предупредили об угрозе мирового конфликта из-за действий США
Напряженность из-за действий США в адрес Ирана могут привести к развязыванию конфликта в мире в целом, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью телеканалу RT.
Гаджеты
Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном
Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
Авто
На продажу выставили пикап Ford F-100 1956 года с мотором от Mustang
В рамках аукциона от Barrett-Jackson состоится продажа рестомода Ford F-100 1956 модельного года.
Происшествия
Срочник, сбежавший из части в Забайкалье, сдался полиции
Солдат-срочник, сбежавший из воинской части в Забайкалье, пришел в полицию в Красноярском крае.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Политика
Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек
К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Армия и оружие
Советник премьера Израиля назвал Сулеймани современным Мориарти
Советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн назвал убитого Соединёнными Штатами иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде современным Мориарти.
Армия и оружие
Предполагаемый убийца Усамы бен Ладена сравнил Тегеран с Хиросимой
Тегеран с Хиросимой сравнил ветеран спецназа Военно-морского флота США «Морские котики» Роберт О’Нил, утверждающий, что именно он уничтожил бывшего «террориста № 1» Усаму бен Ладена, 8 января на своей странице в Twitter.
Кино
Киану Ривз попал в псевдотрейлер «Звездных войн». Ролик оценили выше, чем последний эпизод саги
Канадский актер Киану Ривз получил роль рыцаря-джедая и появился в трейлере к новому эпизоду «Звездных войн».
Общество
Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Авто
Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года
Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
Армия и оружие
ВС США остаются в боевой готовности, заявил глава Пентагона
Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что ВС США сохраняют боеготовность.
Происшествия
МВД Украины: причины крушения лайнера будет устанавливать Иран
Причины авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана будет устанавливать Иран, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Гаджеты
Представлен неубиваемый смартфон Samsung Galaxy Xcover Pro
Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой комедией в России
Армия и оружие
Военную базу США в Кении атаковали боевики
Исламские боевики атаковали военно-морскую базу США в Кении.
Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы в Канаде
Один человек погиб, и трое пострадали в результате стрельбы в канадской столице Оттаве.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год
Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
Авто
Водителям напомнили об изменениях в России в 2020 году
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 2020 года российских автомобилистов ожидает большое количество нововведений: Выдача номеров под ключ.