Армия и оружие

РБКРБКSANA опубликовало видео отражения ракетных ударов сирийскими ПВО

Сирийское государственное агентство SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов по Дамаску. Агентство указывает, что на ролике запечатлено отражение атаки израильских военных на окрестности сирийской столицы в ночь на 6 февраля. По информации SANA, обстрел велся с территории Голанских высот.
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СМИ: сирийские средства ПВО отражают удар израильских сил в районе Дамаска

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SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов сирийскими ПВО

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В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
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