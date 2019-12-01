Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецТурецкие военные погибли при взрыве на границе Сирии с Турцией

Как передает сирийское информагентство SANA, турецкие военные и боевики поддерживаемой Анкарой сирийской оппозиции погибли и пострадали в результате взрыва, прогремевшего в приграничном с Турцией городе Телль-Халафе на севере сирийской провинции Хасеке.
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Десятки боевиков вооруженной оппозиции погибли при взрыве в сирийском городе Телль-Халафе

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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:23, Ашберн
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