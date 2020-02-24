Армия и оружие
Газета.RuSANA: система ПВО Сирии отражает атаки над Дамаском
Сирийская система противовоздушной обороны отражает вражеские атаки в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA. По данным агентства, атака ведется со стороны Голанских высот.
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Биатлон
В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Хоккей
Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину
Нынешний сезон для Ковальчука складывается весьма противоречиво: в "Кингз" места себе он так и не нашел, а вот в "Монреале" с первых же дней стал своим (в 22-х матчах, проведенных за неполные два месяца, россиянин забросил 6 шайб, отдал 7 передач и набрал "+6" полезности).
Общество
На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
Здоровье
Женщина в Италии скончалась от коронавируса - третий смертельный случай с стране за неделю
Число людей, заражающихся вирусом в европейский странах продолжало расти - это третий смертельный случай в Италии за последнюю неделю.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова (А. Першин) собрал в прокате боле 1 млрд рублей, сообщается 24 февраля в Единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на сайте Фонда кино.
Происшествия
В Турции на границе с Ираном произошло землетрясение магнитудой 5,7
В Турции в приграничном с Ираном районе зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США.
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Политика
В ГД прокомментировали слова Трампа об отношениях России и Украины
Президент США Дональд Трамп, призвавший Россию и Украину восстановить отношения, ошибается.
Здоровье
Медики рассказали, как отличить боль артрита от проявлений артроза
Спорт
Без толку толкали. Большунов «разорвал» норвежцев на «Ски Туре»
Здоровье
Москвичам расскажут, как вести здоровый образ жизни
В столичных поликлиниках проведут лекции о здоровом образе жизни.
Экономика
Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская в истерике покинула шоу Ксении Собчак
Любовь Успенская стала новой героиней на шоу «Док-ток», которое ведёт Ксения Собчак.
Авто
Американцы выпустили «гиперкар 21-го века»
Новинка, позиционируемая как «гиперкар 21-го века», станет одним из самых быстрых автомобилей в мире.
Экономика
Эксперт рассказал, как вспышка коронавируса повлияет на цены на нефть
Мировой рынок нефти в первом квартале 2020 года не сможет преодолеть давления новостей о снижении спроса со стороны Китая на фоне вспышки коронавируса, заявил РИА Новости менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплаис.
Общество
Масленичная неделя стартовала 24 февраля: как отпраздновать
НТА-Приволжье – Масленичная неделя стартовала 24 февраля: как отпраздновать.
Общество
Турция закрыла границу с Ираном из-за распространения коронавируса
Власти Турции приняли решение закрыть границу с Ираном в связи с ростом в исламской республике числа заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Общество
Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу под крики «русские в Лондоне»
Происшествия
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2345 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
Общество
В Казахстане назначен новый бизнес-омбудсмен
Нового уполномоченного по защите прав предпринимателей назначил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 февраля, передает пресс-служба Акорды (Администрации президента Казахстана).
Общество
МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке
Опыт КНР Китай считается мировым лидером по количеству установленных камер видеонаблюдения, только в Пекине их число превышает 470 тыс. Система распознавания лиц используется не только для поиска преступников и подозреваемых, она также внедрена в банкоматах, ресторанах и на таможне.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бахрейне
Заболевший приехал из Ирана, где жертвами коронавируса уже стали 8 человек.
Общество
Онищенко призвал запретить татуировки
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
Шоу-бизнес
5-летний сын Сергея Лазарева поздравил его с 23 февраля стихотворением
5-летний сын певца Сергея Лазарева Никита, который появился на свет благодаря суррогатной матери, трогательно поздравил отца с Днем защитника отечества.
Экономика
Аналитики назвали главные котировки торгов в пятницу
На фоне новости акции «Газпрома» завершили предыдущую торговую сессию на отметке 234,6 руб. (+ 1,1%).
Футбол
Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Экономика
Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП
Риск-балл может зависеть, например, от данных об отправителе и получателе средств, об особенностях формирования самого платежа, перечислил Сычев: «Благодаря этой информации банк получателя платежа будет знать о том, как воспринимать транзакцию с точки зрения фрода (мошенничества)».