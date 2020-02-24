Сирийская система противовоздушной обороны отражает вражеские атаки в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA. По данным агентства, атака ведется со стороны Голанских высот.

Биатлон В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.

Общество Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.

Хоккей Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину Нынешний сезон для Ковальчука складывается весьма противоречиво: в "Кингз" места себе он так и не нашел, а вот в "Монреале" с первых же дней стал своим (в 22-х матчах, проведенных за неполные два месяца, россиянин забросил 6 шайб, отдал 7 передач и набрал "+6" полезности).

Кино Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей Фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова (А. Першин) собрал в прокате боле 1 млрд рублей, сообщается 24 февраля в Единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на сайте Фонда кино.

Общество Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.

Экономика Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.

Экономика Эксперт рассказал, как вспышка коронавируса повлияет на цены на нефть Мировой рынок нефти в первом квартале 2020 года не сможет преодолеть давления новостей о снижении спроса со стороны Китая на фоне вспышки коронавируса, заявил РИА Новости менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплаис.

Общество Турция закрыла границу с Ираном из-за распространения коронавируса Власти Турции приняли решение закрыть границу с Ираном в связи с ростом в исламской республике числа заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа.

Происшествия Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2345 человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

Общество В Казахстане назначен новый бизнес-омбудсмен Нового уполномоченного по защите прав предпринимателей назначил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 февраля, передает пресс-служба Акорды (Администрации президента Казахстана).

Общество МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке Опыт КНР Китай считается мировым лидером по количеству установленных камер видеонаблюдения, только в Пекине их число превышает 470 тыс. Система распознавания лиц используется не только для поиска преступников и подозреваемых, она также внедрена в банкоматах, ресторанах и на таможне.

Общество Онищенко призвал запретить татуировки Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.