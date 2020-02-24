Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuSANA: система ПВО Сирии отражает атаки над Дамаском

Сирийская система противовоздушной обороны отражает вражеские атаки в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA. По данным агентства, атака ведется со стороны Голанских высот.
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СМИ: Дамаск подвергся ракетному обстрелу

ТАССвчера в 17:36

SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Российская газетавчера в 17:51

Район Дамаска подвергся ракетной атаке

Взгляд.рувчера в 17:39

Власти сообщают о ракетном обстреле Дамаска

Московский Комсомолецвчера в 17:51

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RT на русскомвчера в 17:05

SANA: система ПВО Сирии отражает атаки над Дамаском

Газета.Ruвчера в 17:04

Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Дамаском

РИА Новостивчера в 16:54
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Биатлон

В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 11:20
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Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
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Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину

Нынешний сезон для Ковальчука складывается весьма противоречиво: в "Кингз" места себе он так и не нашел, а вот в "Монреале" с первых же дней стал своим (в 22-х матчах, проведенных за неполные два месяца, россиянин забросил 6 шайб, отдал 7 передач и набрал "+6" полезности).
Газета.Ru 01:33
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На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:17
Здоровье

Женщина в Италии скончалась от коронавируса - третий смертельный случай с стране за неделю

Число людей, заражающихся вирусом в европейский странах продолжало расти - это третий смертельный случай в Италии за последнюю неделю.
MedikForum.ru 00:55
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова (А. Першин) собрал в прокате боле 1 млрд рублей, сообщается 24 февраля в Единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на сайте Фонда кино.
Известия 00:46
Происшествия

В Турции на границе с Ираном произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Турции в приграничном с Ираном районе зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США.
Аргументы и Факты вчера в 02:14
Общество

Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
REGNUM вчера в 12:23
Политика

В ГД прокомментировали слова Трампа об отношениях России и Украины

Президент США Дональд Трамп, призвавший Россию и Украину восстановить отношения, ошибается.
News.ru вчера в 13:36
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Медики рассказали, как отличить боль артрита от проявлений артроза

OAnews 21 февраля в 13:28
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Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Газета.Ru 01:13
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Без толку толкали. Большунов «разорвал» норвежцев на «Ски Туре»

Inc-news.ru вчера в 15:33
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Москвичам расскажут, как вести здоровый образ жизни

В столичных поликлиниках проведут лекции о здоровом образе жизни.
Москва 24 вчера в 12:07
Экономика

Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
RT на русском 21 февраля в 11:55
Шоу-бизнес

Любовь Успенская в истерике покинула шоу Ксении Собчак

Любовь Успенская стала новой героиней на шоу «Док-ток», которое ведёт Ксения Собчак.
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Авто

Американцы выпустили «гиперкар 21-го века»

Новинка, позиционируемая как «гиперкар 21-го века», станет одним из самых быстрых автомобилей в мире.
Автоновости дня 21 февраля в 07:36
Экономика

Эксперт рассказал, как вспышка коронавируса повлияет на цены на нефть

Мировой рынок нефти в первом квартале 2020 года не сможет преодолеть давления новостей о снижении спроса со стороны Китая на фоне вспышки коронавируса, заявил РИА Новости менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплаис.
РИА Новости 02:10
Общество

Масленичная неделя стартовала 24 февраля: как отпраздновать

НТА-Приволжье – Масленичная неделя стартовала 24 февраля: как отпраздновать.
НТА-Приволжье 00:00
Общество

Турция закрыла границу с Ираном из-за распространения коронавируса

Власти Турции приняли решение закрыть границу с Ираном в связи с ростом в исламской республике числа заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа.
ТАСС вчера в 08:16
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

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Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу под крики «русские в Лондоне»

Rusvesna.su 00:01
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Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2345 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
РИА Новости 21 февраля в 20:02
Общество

В Казахстане назначен новый бизнес-омбудсмен

Нового уполномоченного по защите прав предпринимателей назначил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 февраля, передает пресс-служба Акорды (Администрации президента Казахстана).
Красная весна 02:09
Общество

МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке

Опыт КНР Китай считается мировым лидером по количеству установленных камер видеонаблюдения, только в Пекине их число превышает 470 тыс. Система распознавания лиц используется не только для поиска преступников и подозреваемых, она также внедрена в банкоматах, ресторанах и на таможне.
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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бахрейне

Заболевший приехал из Ирана, где жертвами коронавируса уже стали 8 человек.
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Общество

Онищенко призвал запретить татуировки

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
РИА Новости вчера в 18:22
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5-летний сын Сергея Лазарева поздравил его с 23 февраля стихотворением

5-летний сын певца Сергея Лазарева Никита, который появился на свет благодаря суррогатной матери, трогательно поздравил отца с Днем защитника отечества.
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Экономика

Аналитики назвали главные котировки торгов в пятницу

На фоне новости акции «Газпрома» завершили предыдущую торговую сессию на отметке 234,6 руб. (+ 1,1%).
Профиль 21 февраля в 04:23
Футбол

Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Коммерсантъ Казань 21 февраля в 06:38
Экономика

Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП

Риск-балл может зависеть, например, от данных об отправителе и получателе средств, об особенностях формирования самого платежа, перечислил Сычев: «Благодаря этой информации банк получателя платежа будет знать о том, как воспринимать транзакцию с точки зрения фрода (мошенничества)».
РБК 21 февраля в 02:01
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