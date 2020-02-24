Армия и оружие
Газета.RuSANA: система ПВО Сирии отражает атаки над Дамаском
Сирийская система противовоздушной обороны отражает вражеские атаки в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA. По данным агентства, атака ведется со стороны Голанских высот.
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Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Футбол
Балотелли подал в суд на девушку, обвинив ее в вымогательстве
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился в полицию и обвинил в вымогательстве девушку, с которой ранее у итальянца был половой контакт, сообщает Nice-Matin.
Армия и оружие
Американский эсминец зашел в Черное море
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Общество
Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса
Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
Общество
Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России
По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Общество
Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса
Власти Южной Кореи объявили наивысший "красный" уровень угрозы на фоне того, как число зараженных коронавирусом Covid-19 в стране превысило 600 человек, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Общество
В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу
Масленица начинается в России в понедельник.
Общество
Попова рассказала о состоянии туристов с карантинного лайнера в Казани
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова и глава Татарии Рустам Минниханов посетили больницу, в которую были эвакуированы туристы с карантинного лайнера Diamond Princess.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло 13
«Тесты на COVID-19 еще у четырех человек в Англии подтверждены положительно, увеличив общее число случаев заражения до 13», – заявил медицинский специалист.
Футбол
В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса
По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Шоу-бизнес
Почти лысая Алена Шишкова опозорилась на неделе моды в Милане
Позже выяснилось, что Шишкова продефилировала на шоу модного дома Philipp Plein, а видео с показа опубликовала в личном микроблоге.
Происшествия
Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло
Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
Происшествия
МЧС проверит сообщения о радиоактивной плитке на платформе «Ростокино»
МЧС РФ проверяет сообщения о том, что на платформе «Ростокино» в Москве была обнаружена радиоактивная гранитная плитка.
Общество
В Москве объявлен «желтый уровень» погодной опасности
В столице объявлен "желтый уровень" погодной опасности, на дорогах ожидается гололедица.
Политика
Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.
Экономика
Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП
Риск-балл может зависеть, например, от данных об отправителе и получателе средств, об особенностях формирования самого платежа, перечислил Сычев: «Благодаря этой информации банк получателя платежа будет знать о том, как воспринимать транзакцию с точки зрения фрода (мошенничества)».
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение певца из Белоруссии
Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Уотфорд» в матче АПЛ
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным снимком
Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с Днем защитника Отечества необычным способом.
Армия и оружие
Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Футбол
На фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»
Болельщики португальской "Бенфики" были атакованы украинскими фанатами после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера".
Авто
Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris
Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Общество
Диетологи назвали вредные для сна продукты
Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.