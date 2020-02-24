Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuSANA: система ПВО Сирии отражает атаки над Дамаском

Сирийская система противовоздушной обороны отражает вражеские атаки в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA. По данным агентства, атака ведется со стороны Голанских высот.
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SANA: ПВО Сирии отражает атаки в небе над Дамаском

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SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

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Московский Комсомолец17:51

SANA: система ПВО Сирии отражает атаки над Дамаском

Газета.Ru17:04

Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Дамаском

РИА Новости16:54
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Масленица начинается в России в понедельник.
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Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
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«Тесты на COVID-19 еще у четырех человек в Англии подтверждены положительно, увеличив общее число случаев заражения до 13», – заявил медицинский специалист.
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По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
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Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло

Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
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В Москве объявлен «желтый уровень» погодной опасности

В столице объявлен "желтый уровень" погодной опасности, на дорогах ожидается гололедица.
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Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП

Риск-балл может зависеть, например, от данных об отправителе и получателе средств, об особенностях формирования самого платежа, перечислил Сычев: «Благодаря этой информации банк получателя платежа будет знать о том, как воспринимать транзакцию с точки зрения фрода (мошенничества)».
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Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris

Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
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