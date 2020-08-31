Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал дебют бразильского защитника Бруно Фукса за "красно-синих" в матче против "Ахмата" (3:0). Напомним, Фукс вышел на поле на 78-ой минуте, заменив Константина Кучаева.
Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе».
Британские исследователи из Университета Лидса вместе с Датским метеорологическим институтом пришли к выводу, что с 90-х годов повышение уровня океана составило 1,8 сантиметра, представив значение, предполагаемое худшим сценарием Межправительственной группы экспертов по изменению климата.
Лионель Месси Кирилл Венедиктов Согласно информации ESPN, "Барселона" не отпустит игрока в другой клуб в это межсезонье, единственным юридически легальным выходом является условие, при котором Месси будет вынужден пропустить один сезон.