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Российская газета
Российская газета

Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска

Двое сирийских военнослужащих погибли, еще семеро получили ранения в результате ударов по югу Дамаска. Об этом сообщает местное агентство САНА.В источнике
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Российская газета

Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска

Российская газета17:53
Коммерсантъ

SANA: двое сирийцев погибли в результате израильской атаки в районе Дамаска

Коммерсантъвчера в 16:58
ТАСС

СМИ: Израиль нанес удары по позициям сирийской армии к югу от Дамаска

ТАССвчера в 16:56
РБК

SANA сообщила о гибели двух солдат в Сирии при ракетном ударе Израиля

РБК18:08
RT на русском

SANA сообщило о гибели двух человек при ракетной атаке вблизи Дамаска

RT на русском17:10
Московский Комсомолец

В результате удара по югу Дамаска погибли 2 человека

Московский Комсомолец17:09
РИА Новости

СМИ сообщили о двух погибших в результате удара по югу Дамаска

РИА Новостивчера в 16:56

Бруно Фукс получил травму в первом матче за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал дебют бразильского защитника Бруно Фукса за "красно-синих" в матче против "Ахмата" (3:0). Напомним, Фукс вышел на поле на 78-ой минуте, заменив Константина Кучаева.
Честный рейтинг букмекероввчера в 07:55

Уровень Мирового океана поднялся до критических значений

Британские исследователи из Университета Лидса вместе с Датским метеорологическим институтом пришли к выводу, что с 90-х годов повышение уровня океана составило 1,8 сантиметра, представив значение, предполагаемое худшим сценарием Межправительственной группы экспертов по изменению климата.
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REGNUMвчера в 14:49
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