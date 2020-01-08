с чего всё началось

Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака, сообщает правительственное агентство SANA со ссылкой на корреспондента в регионе. По данным агентства, около 40 грузовиков покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке.

SANA сообщило о выводе американских военных с двух баз в Сирии

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