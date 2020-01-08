Армия и оружие

РБКРБКSANA сообщило о выводе американских военных с двух баз в Сирии

Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака, сообщает правительственное агентство SANA со ссылкой на корреспондента в регионе. По данным агентства, около 40 грузовиков покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке.
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с чего всё началось
Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака, сообщает
 правительственное агентство SANA со ссылкой на корреспондента в регионе.
РБК09:37

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Американская бронетехника переброшена из Ирака в Сирию на базу под Камышлы

ФАН16:25

СМИ сообщили об уходе США с двух баз в Сирии

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SANA сообщило о выводе американских военных с двух баз в Сирии

РБК09:37

Американские военные в Сирии направились к границе с Ираком

Lenta.ru08:05

Военные США покинули две базы в Сирии

Комсомольская правда07:47

Военные США покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Газета.Ru11:26

Американские военные покинули две базы в Сирии, сообщили СМИ

РИА Новости07:16
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Армия и оружие

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