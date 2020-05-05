Официальные ресурсы Армии самообороны Израиля не сообщают о воздушной атаке на Сирию. Ранее 1 мая SANA писало, что израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских вооруженных сил в провинции Эль-Кунейтра. Ракеты были запущены со стороны Голанских высот.

SANA сообщило об атаке Израиля на исследовательский центр в Алеппо

Общество Эрдоган сообщил об ослаблении ограничительных мер в Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об ослаблении в стране ограничительных мер из-за коронавируса.

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Кино Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4» Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram. 16

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