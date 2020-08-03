ВВС Израиля нанесли военным объектам в Сирии ущерб — SANA

Дамаск, 4 августа 2020, 00:57 — REGNUM В результате атаки на военные объекты сирийской армии, которую 3 августа провели ВВС Израиля, этим объектам был нанесён материальный ущерб. Об этом 4 августа со ссылкой на военный источник сообщает сирийское агентство SANA.