ВВС Израиля нанесли военным объектам в Сирии ущерб — SANA
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Дамаск, 4 августа 2020, 00:57 — REGNUM В результате атаки на военные объекты сирийской армии, которую 3 августа провели ВВС Израиля, этим объектам был нанесён материальный ущерб. Об этом 4 августа со ссылкой на военный источник сообщает сирийское агентство SANA.В источнике
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