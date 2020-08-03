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REGNUM
REGNUM

ВВС Израиля нанесли военным объектам в Сирии ущерб — SANA

Дамаск, 4 августа 2020, 00:57 — REGNUM В результате атаки на военные объекты сирийской армии, которую 3 августа провели ВВС Израиля, этим объектам был нанесён материальный ущерб. Об этом 4 августа со ссылкой на военный источник сообщает сирийское агентство SANA.В источнике
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Газета.Ru

Военным объектам в Сирии причинен материальный ущерб из-за атаки Израиля

Газета.Ru19:13
Lenta.ru

ПВО Сирии отразили атаку около Дамаска

Lenta.ru17:33
RT на русском

SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска

RT на русскомвчера в 16:18
РИА Новости

СМИ сообщили о воздушной атаке по Сирии

РИА Новостивчера в 16:54
Известия

Сирийские ПВО отражают атаки к юго-западу от Дамаска

Известиявчера в 16:44
РБК

SANA сообщило об отражении воздушной атаки в районе Дамаска

РБКвчера в 16:37
ТАСС

СМИ: военным объектам в Сирии причинен материальный ущерб в результате атаки ВВС Израиля

ТАСС17:23
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
Интерфаксвчера в 08:32
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«Эковахта»: на Поронае орудуют браконьеры, а Тымь в безопасности

Ранее "Эковахта" пыталась в сотрудничестве с правоохранителями активизировать охрану Тыми от браконьеров, но все уголовные дела в отношении задержанных крупных браконьерских бригад разваливались в полиции Ногликского и Тымовского районов, а браконьеры продолжали истреблять остатки горбуши, все еще заходящей в реку.
Сахалин.Инфо19:23
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Американский сенатор призвал немедленно продлить ДСНВ

Сенатор-демократ от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн заявила, что властям США следует немедленно согласиться на продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Аргументы и Факты20:28

Какого цвета будет растительность на других планетах

Натаниэль Габор, физик из Университета Калифорнии в Риверсайде, изучая процесс поглощения света углеродными нанотрубками, задумался о том, как должен выглядеть идеальный солнечный коллектор, впитывающий максимум энергии солнечного спектра.
Популярная механикавчера в 12:01
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В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»

Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького» 2 августа в Москве во время празднования Дня ВДВ, задержан, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа ведомства.
RT на русскомвчера в 07:39
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