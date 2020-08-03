Силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку на юго-западе столичной провинции Дамаск, передает сирийское государственное агентство SANA. Бой ведется в районе над сельской местностью, говорится в сообщении.

SANA сообщило об отражении воздушной атаки в районе Дамаска

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