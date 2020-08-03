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РБК
РБК

SANA сообщило об отражении воздушной атаки в районе Дамаска

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку на юго-западе столичной провинции Дамаск, передает сирийское государственное агентство SANA. Бой ведется в районе над сельской местностью, говорится в сообщении.В источнике
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Российская газета

SANA: Средства ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска

Российская газета17:24
РИА Новости

СМИ сообщили о воздушной атаке по Сирии

РИА Новостивчера в 16:54
РЕН ТВ

Сирийские ПВО отражают авиаудар по Дамаску

РЕН ТВвчера в 16:21
Известия

Сирийские ПВО отражают атаки к юго-западу от Дамаска

Известиявчера в 16:44
РБК

SANA сообщило об отражении воздушной атаки в районе Дамаска

РБКвчера в 16:37
Газета.Ru

SANA: ПВО Сирии отражают атаку у Дамаска

Газета.Ruвчера в 16:45
RT на русском

SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска

RT на русскомвчера в 16:18
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Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
РИА Новостивчера в 12:26
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфаксвчера в 08:32
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Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАССвчера в 06:44
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В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным

Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъвчера в 10:16
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Покрас Лампас рассказал о тайном тексте на граффити в Екатеринбурге

Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) заявил, что при восстановлении осенью прошлого года своего скандального граффити "Супрематический крест" в Екатеринбурге добавил в работу текст, который никто не заметил на протяжении почти года.
РИА Новостивчера в 14:14
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