Экономика

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Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.
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с чего всё началось

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.
Коммерсантъ22 декабря в 17:38

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СМИ: банки готовят россиянам новые комиссии

Московский Комсомолецвчера в 03:18

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Эхо Москвывчера в 03:30

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REGNUMвчера в 03:23

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Znak.comвчера в 02:08

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Телеканал 360°22 декабря в 21:11

СБП обрастает банковскими комиссиями

Коммерсантъ22 декабря в 17:38
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