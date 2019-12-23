СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.

с чего всё началось

Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.

Происшествия Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.

Наука Ночной режим в смартфонах вредит качеству сна В ходе исследования центр проанализировал количество защищенных докторских диссертаций в России за 2 года и выяснил, что 57,4 процента диссертаций были защищены представительницами прекрасного пола, 42,6 процента – мужчинами.

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Здоровье Названы три «золотых правила» оздоровления кишечника Медицинский эксперт из Австралии определила и назвала три главных «золотых правила» оздоровления кишечника в организме человека, сообщает авторитетное издание The Daily Mail.

Политика Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга из-за Крымского моста Вспоминая детали строительства Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань из Керчи, президент Владимир Путин рассказал о ночном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга.

Общество Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Здоровье На ранней стадии, по данным онкологов, кишечник сигнализирует о раке Медицинские специалисты из Японии после проведенных исследований сделали вывод, что оценка состояния микрофлоры кишечника пациента может способствовать выявлению колоректального рака на ранних этапах этой опасной онкологической болезни.

Футбол Игнашевич продлил контракт с «Торпедо» Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил о продлении контракта со старшим тренером команды Сергеем Игнашевичем.

Общество Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года Режим "открытого неба" будет введен в петербургском аэропорту Пулково с 1 января 2020 года сроком на 5 лет, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.