Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСБП обрастает банковскими комиссиями

Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.
Коммерсантъ22 декабря в 17:38

Подробнее о событии

Российские банки начнут взимать комиссию за переводы по номеру телефона

Говорит Москвавчера в 03:59

Банки с 1 января введут комиссию за использование системы быстрых платежей

Телеканал 360°22 декабря в 21:11

Быстрые платежи в России обложат банковской комиссией

REGNUMвчера в 03:23

СМИ: банки готовят россиянам новые комиссии

Московский Комсомолецвчера в 03:18

Российские банки в 2020 году начнут взимать комиссии за переводы по номеру телефона

Znak.comвчера в 02:08

С 1-го января переводы в системе быстрых платежей станут платными для банков

Эхо Москвывчера в 03:30

СБП обрастает банковскими комиссиями

Коммерсантъ22 декабря в 17:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Футбол

Манджукич перешел в «Аль-Духаиль»

Хорватский нападающий Марио Манджукич стали игроком катарского клуба «Аль-Духаиль», сообщает официальный Twitter команды.
Спорт-Экспресс 11:34
Общество

В Минфине предложили использовать такси для передвижения чиновников

Министерство финансов России подготовило предложения об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников.
RT на русском 11:55
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Происшествия

Российский боец MMA подрался с тремя хулиганами

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Кузнецов подрался с тремя хулиганами в Бибирево.
Lenta.ru 03:26
Общество

Российский суперледокол вновь подорожал на миллиарды рублей

Сдачу самого мощного в мире дизель-электрического суперледокола «Виктор Черномырдин» перенесли на начало 2020 года.
Lenta.ru 11:40
Общество

На Ольгу Бузову подали в суд за долги по коммуналке

Управляющая компания решила обратиться в суд, чтобы он обязал Бузову погасить всю сумму.
StarHit.ru 03:30
Шоу-бизнес

Состояние Галины Волчек ухудшилось

По данным телеграмм-канала Mash. Сейчас Волчек вводят антибиотики и искусственно поддерживают её жизнь на специальных аппаратах.
Paparazzi.ru 06:07
Гаджеты

Donnews узнал, чем можно порадовать ростовчан на Новый год

В «Связном» рассказали, какими полезными и «умными» подарками можно порадовать близких в Новый год.
Donnews.ru вчера в 07:24
Политика

Володин высказался за точечную корректировку Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с законодателями высказался за точечную корректировку Конституции, чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в РФ.
РИА Новости 10:30
Общество

Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку

Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Газета.Ru 10:58
Здоровье

Детские онкологи из Екатеринбурга пожаловались в Росздравнадзор на побочные эффекты 19 дженериков

На что жалуются онкологи: Из 19 жалоб врачей 10 приходятся на российских производителей, среди которых — «Натива», «Фармстандарт», «Верофарм», «ОЗОН фармацевтика», «Синтез» и «ЛЭНС-Фарм».
Snob.ru 11:03
Происшествия

Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Газета.Ru 11:11
Экономика

Совет директоров «Газпрома» одобрил новую дивидендную политику

Совет директоров «Газпрома» принял одобренную правлением новую дивидендную политику, сообщил «Интерфакс».
РБК 07:41
Общество

Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами

Lenta.ru 10:11
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
Кино

На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова

В Москве прошла светская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Газета.Ru 08:25
Политика

В Хорватии стартовали выборы президента

BFM.ru 22 декабря в 01:50
Экономика

Forbes анонсировал перемены в топ-10 самых богатых женщин России

РБК 12:13
Политика

Путин пообещал повысить военные пенсии в 2020 году

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2020 году размер военных пенсий будет увеличен.
Вечерняя Москва 06:43
Космос

В Китае создали нейросеть для «переписи» космического мусора

Математики из Китая создали нейросеть, которая может находить достаточно небольшие частицы космического мусора на расстоянии в 1500 километров от поверхности Земли с помощью недорогих лазерных телескопов.
ТАСС Наука 11:15
Экономика

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Lenta.ru 10:53
Армия и оружие

Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии

Турецкий парламент может рассмотреть вопрос об использовании вооруженных сил страны в Ливии, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
РИА Новости 10:53
Общество

Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками

Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.
Газета.Ru 03:58
Общество

Су-57 в Хабаровском крае разбился при испытаниях

Истребитель Т-50 (Су-57) разбился под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае при проведении испытаний двигателя.
РБК вчера в 23:33
Экономика

Глава «Роскино» ответила на сообщения о смене руководства

Гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе заявила РБК, что не получала никаких уведомлений о смене руководства от совета директоров.
РБК 12:16
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
REGNUM 06:20
Шоу-бизнес

Галкин прокомментировал слухи о своей гомосексуальности

Что касается супруги Галкина Аллы Пугачевой, то ее слухи о муже не смущают.
Privet-Rostov.ru 11:47
Политика

Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Lenta.ru 11:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное