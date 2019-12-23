Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСБП обрастает банковскими комиссиями

Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.
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с чего всё началось

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.
Коммерсантъ22 декабря в 17:38

Подробнее о событии

СМИ: банки готовят россиянам новые комиссии

Московский Комсомолецвчера в 03:18

С 1-го января переводы в системе быстрых платежей станут платными для банков

Эхо Москвывчера в 03:30

Быстрые платежи в России обложат банковской комиссией

REGNUMвчера в 03:23

Российские банки начнут взимать комиссию за переводы по номеру телефона

Говорит Москвавчера в 03:59

Российские банки в 2020 году начнут взимать комиссии за переводы по номеру телефона

Znak.comвчера в 02:08

Банки с 1 января введут комиссию за использование системы быстрых платежей

Телеканал 360°22 декабря в 21:11

СБП обрастает банковскими комиссиями

Коммерсантъ22 декабря в 17:38
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Общество

В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье

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Авто

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Общество

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Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

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Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

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Lenta.ru 12:59
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Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
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Амур.инфо вчера в 02:55
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Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Американское издание Forbes опубликовало список десяти самых богатых музыкантов последнего десятилетия.
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Армия и оружие

Российскую авиабазу в Сирии атаковали

Российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты.
Lenta.ru вчера в 09:55
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The Insider: Yota установила «особый режим» для телефона сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова

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В сети опубликовали рождественскую открытку, которую, по традиции членов королевской семьи, выпустили принц Гарри и Меган Маркл.
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Общество

Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку

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Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

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Найден способ спасения дизельных двигателей

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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

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