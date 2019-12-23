СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.

с чего всё началось

Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.

Общество США начали расследование в отношении BMW В BMW подтвердили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении правомерности маркетинговых ходов компании на американском рынке, сообщает Bloomberg.

Экономика Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в следующем году порядка $2 млрд.

Общество После госпитализации Галина Волчек впала в кому В последнее время состояние здоровья 86-летнего российского режиссера и худрука театра «Современник» Галины Волчек оставляет желать гораздо лучшего.

Единоборства Петр Ян: «Потерял всякое уважение к Сехудо» Боец легчайшего веса UFC Петр Ян раскритиковал чемпиона промоушена в двух дивизионах Генри Сехудо за желание провести поединок против Жозе Альдо.

Футбол Исполком РФС ужесточил наказание за критику судейства в РПЛ Исполнительный комитет РФС сегодня утвердил прейскурант штрафов за негативные высказывания в адрес работы арбитров со стороны официальных лиц — то есть, футболистов, тренеров и руководителей клубов.

Общество В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Политика Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.

Транспорт Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.

Экономика Силуанов объяснил причины роста реальных доходов россиян Министр финансов России Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян, сообщает ТАСС По словам Силуанова, рост доходов населения в 2019 году после снижения в прошлые году связан с повышением зарплат и пенсий, а также с замедлением инфляции.

Хоккей Ничушкин забил необычный гол головой в матче НХЛ Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин забил необычную шайбу в матче регулярного чемпионата с "Вегас Голден Найтс".

Происшествия При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.

Космос Российский метеоспутник «Электро-Л» выведен на целевую орбиту Разгонный блок ДМ доставил российский спутник дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" №3 на целевую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. км. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.