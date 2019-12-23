Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСБП обрастает банковскими комиссиями

Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.
Читать в источнике
Комментировать36
с чего всё началось

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.
Коммерсантъ22 декабря в 17:38

Подробнее о событии

Как банки компенсируют потери от СБП

ИА Клерк.Рувчера в 03:37

СБП обрастает банковскими комиссиями

Коммерсантъ22 декабря в 17:38

Быстрые платежи в России обложат банковской комиссией

REGNUM23 декабря в 03:23

СМИ: банки готовят россиянам новые комиссии

Московский Комсомолец23 декабря в 03:18

Российские банки в 2020 году начнут взимать комиссии за переводы по номеру телефона

Znak.com23 декабря в 02:08

Банки с 1 января введут комиссию за использование системы быстрых платежей

Телеканал 360°22 декабря в 21:11

С 1-го января переводы в системе быстрых платежей станут платными для банков

Эхо Москвы23 декабря в 03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
Энергетика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК 03:23
Происшествия

Ми-8 с 24 людьми совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Газета.Ru 03:49
Космос

Японский спутник установил рекорд сверхнизкой орбиты полета

РИА Новости 04:24
Экономика

В России впервые за девять лет упало производство сырных продуктов

Впервые с 2010 года в России упало производство сырных продуктов с заменителями жира, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Союзмолока», Росстата и аналитического центра Milknews.
BFM.ru 04:48
Политика

На Украине возбудили уголовное дело по прибытии первого поезда в Крым

REGNUM 04:40
Общество

В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь

Согласно статье 112 Трудового кодекса России, отдых в нерабочие праздничные дни не является основанием для снижения зарплаты работникам.
RT на русском 01:45
Общество

Единый реестр турагентов начнет действовать в России с 2021 года

Новый единый реестр турагентов начнет действовать с 1 января 2021 года.
ТАСС 04:12
Общество

Суд посмертно реабилитировал православную диссидентку Щипкову

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор 1980 года по уголовному делу в отношении православной диссидентки советского периода Татьяны Щипковой и признал за ней права на реабилитацию.
Интерфакс 03:48
Политика

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»

В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.
REGNUM 03:43
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:45
Футбол

Суперкомпьютер определил лучшего футболиста между Месси и Роналду

Специалисты SciSports и профессора университета KU Leuven с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, какой игрок лучше — аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси или португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
RT на русском 01:13
Политика

Скончался президент Академии военных наук Махмут Гареев

В возрасте 96 лет скончался Махмут Гареев, который на протяжении 20 лет возглавлял Академию военных наук.
Газета.Ru 03:46
Общество

Под Хабаровском рухнул истребитель Су-57

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57. Судно упало в 111 километрах от аэродрома Дземги.
Регион online 23 декабря в 23:15
Происшествия

У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы

В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Компания вчера в 08:43
Политика

Грузия высказалась за переговоры с РФ по примеру нормандского формата

Тбилиси рассматривает вариант ведения переговоров с Москвой по примеру нормандского формата, заявила во вторник, 24 декабря, грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.
Известия вчера в 16:44
Общество

В «Современнике» рассказали о состоянии впавшей в кому Галины Волчек

РИА Новости / Михаил Климентьев Представители Московского театра "Современник" рассказали, что состояние его худрука Галины Волчек стабилизировалось.
РЕН ТВ вчера в 04:19
Экономика

Михаил Петриченко: «Налоги для небольших магазинов могут вырасти в 6-8 раз»

На продолжающемся заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Саратовской области собравшиеся перешли к обсуждению изменений условий ведения бизнеса в связи с внедрением маркировки на определенные группы товаров.
Взгляд-инфо 03:44
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Газета.Ru вчера в 14:41
Происшествия

В Венгрии погибла российская пианистка

РИА Новости вчера в 17:52
Общество

В Кремле отреагировали на идею отмены НДФЛ для малоимущих

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет единой позиции о необходимости отмены подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих россиян.
Профиль вчера в 07:07
Футбол

Кадыров поведал о своем ультиматуме «Ахмату»

Газета.Ru вчера в 13:20
Политика

Сербия завершила строительство своего участка «Турецкого потока»

Укладка сербского участка газопровода "Турецкий поток" завершена, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу сербской Srbijagas ("Сербиягаз") Душана Баятовича.
РИА Новости 05:00
Происшествия

СМИ: организатор патриотических игр три дня насиловал 12-летнюю пропавшую девочку

В Москве поймали педофила, который в течение трех суток насиловал 12-летнюю девочку, с которой познакомился в соцсети.
Московский Комсомолец 03:31
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Происшествия

Россиянин пришел в приемную ФСБ на Лубянке и оказался в психбольнице

Россиянин в неадекватном состоянии пришел в приемную ФСБ на Лубянке в столице.
Lenta.ru 04:20
Общество

Москвичам пообещали небольшой снег

В конце недели в Москве выпадет небольшой снег, но погода останется «довольно теплой».
Lenta.ru 04:55
Армия и оружие

Российскую ПВО пополнят комплексы на новых физических принципах

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса занимаются разработкой зенитных комплексов на новых физических принципах.
N+1 01:52
Хоккей

Встреча Чехии и России откроет молодежный чемпионат мира по хоккею

26 декабря возьмёт свой старт ежегодный молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею с шайбой.
ГЛАС.RU вчера в 01:44
Авто

Первые GAC GS8 проданы российским покупателям

Первые девять экземпляров GAC GS8 уже проданы российским покупателям в Москве и Санкт-Петербурге, также продажи начались в салоне «Автотракт» во Владимире.
Letnews.ru вчера в 14:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное