Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСБП обрастает банковскими комиссиями

Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.
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с чего всё началось

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.
Коммерсантъ22 декабря в 17:38

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Банки готовят россиянам новые комиссии

Рамблер07:57

СБП обрастает банковскими комиссиями

Коммерсантъ22 декабря в 17:38

С 1-го января переводы в системе быстрых платежей станут платными для банков

Эхо Москвы23 декабря в 03:30

СМИ: банки готовят россиянам новые комиссии

Московский Комсомолец23 декабря в 03:18

Российские банки в 2020 году начнут взимать комиссии за переводы по номеру телефона

Znak.com23 декабря в 02:08

Банки с 1 января введут комиссию за использование системы быстрых платежей

Телеканал 360°22 декабря в 21:11

Как банки компенсируют потери от СБП

ИА Клерк.Рувчера в 03:37
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