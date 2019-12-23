СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.

с чего всё началось

Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.

Общество Путин поручил кабмину подготовить законопроект о бесплатном образовании в сфере культуры Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая 2020 года подготовить и внести в Госдуму законопроект о возможности бесплатного второго высшего образования для будущих композиторов, режиссеров и дирижеров.

Гаджеты Xiaomi представила необычную клавиатуру с голосовым вводом Главная же особенность устройства заключается во встроенной поддержке голосового ввода, для активации которой на клавиатуре предусмотрена специальная клавиша.

Общество Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Политика Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2» Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.

Общество Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.

Политика Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».

Общество Гуцериев отреагировал на вопросы о следственных действиях Михаил Гуцериев, появившийся в среду в Кремле как участник встречи президента России с представителями крупного бизнеса, ответил на вопросы прессы касательно возможных следственных действий, о которых сообщалось в ряде СМИ в последние дни.

Политика Сенаторы назвали церемонией уголовное дело на Украине из-за поезда в Крым Уголовное дело, возбужденное на Украине из-за поезда в Крым, — церемония, направленная на попытку еще раз пересмотреть ситуацию вокруг полуострова, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Энергетика Россия поставила рекордный объем нефти в Китай В ноябре Китай увеличил закупки российской нефти на 9,6 процента по сравнению с октябрем — до 7,64 миллиона тонн.