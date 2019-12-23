Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСБП обрастает банковскими комиссиями

Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.
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с чего всё началось

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.
Коммерсантъвчера в 17:38

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Российские банки начнут взимать комиссию за переводы по номеру телефона

Говорит Москва03:59

СБП обрастает банковскими комиссиями

Коммерсантъвчера в 17:38

Быстрые платежи в России обложат банковской комиссией

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СМИ: банки готовят россиянам новые комиссии

Московский Комсомолец03:18

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Телеканал 360°вчера в 21:11

С 1-го января переводы в системе быстрых платежей станут платными для банков

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