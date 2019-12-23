Экономика
КоммерсантъСБП обрастает банковскими комиссиями
Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.
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с чего всё началось
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.Коммерсантъвчера в 17:38
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Банки с 1 января введут комиссию за использование системы быстрых платежей
Телеканал 360°вчера в 21:11
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