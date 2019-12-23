Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСБП обрастает банковскими комиссиями

Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.
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с чего всё началось

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.
Коммерсантъвчера в 17:38

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Российские банки начнут взимать комиссию за переводы по номеру телефона

Говорит Москва03:59

С 1-го января переводы в системе быстрых платежей станут платными для банков

Эхо Москвы03:30

СБП обрастает банковскими комиссиями

Коммерсантъвчера в 17:38

СМИ: банки готовят россиянам новые комиссии

Московский Комсомолец03:18

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Znak.com02:08

Банки с 1 января введут комиссию за использование системы быстрых платежей

Телеканал 360°вчера в 21:11

Быстрые платежи в России обложат банковской комиссией

REGNUM03:23
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Политика

Санкции США научат Газпром укладывать трубы

Второй вариант событий наступает, если торг не срабатывает, США не дают отсрочку в 30 дней, плюс официальные разъяснения аннулируют формальное непопадание судов Allseas под санкции из-за работ на более низкой глубине, чем указано в американском документе.
Взгляд.ру 13:20
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Редчайший российский пикап выставили на продажу

Речь идет, по большому счету, о машине, которой не было. В массовое производство и дилерские сети "Атаман" никогда не поступал.
Российская газета вчера в 04:53
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МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:29
Общество

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Life.ru вчера в 21:54
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Технологии

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Политика

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Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Происшествия

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Глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади написал в твиттере, что соратника Алексея Навального увезли в Следственный комитет.
Эхо Москвы 18:04
Армия и оружие

Авианосец США отправился к берегам Сирии, чтобы «следить» за Россией

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», эксперт и участник «Изборского клуба», член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин заявил в комментарии «ПолитРоссии», что США не могут смириться с успешной кампанией России в Сирии, поэтому и отправили авианосец.
Слово и Дело вчера в 09:56
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Жена Икарди: «Пусть Лукаку забьет в важных матчах»

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Новый миниатюрный прибор имитирует окружающую среду организма человека, позволяя проверять действие новых потенциальных лекарств в приближенных к реальным условиях, пишет EurekAlert.
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Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
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Путин огласит послание Федеральному собранию 15 января

«Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года», — сказал Песков.
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Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс 21 декабря в 10:27
Энергетика

Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
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Авиакомпаниям может не хватить самолетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила Минтранс о возможном срыве полетов в новогодние праздники.
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Российское ПО на гаджетах не подходит странам ЕАЭС

На совещании 13 декабря представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
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Газета.Ru 10:21
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Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
РИА Новости вчера в 07:58
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В Бурятии вышел трейлер фильма про золото Колчака

Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 21:57
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СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
Lenta.ru 18:40
Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru 09:36
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Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
ФАН 16:18
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", — написала Кудрявцева.
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Росстат сообщил о подорожании новогоднего стола у жителей России

Для российской семьи из четырех взрослых и одного ребенка новогодний стол подорожал по сравнению с декабрем прошлого года в среднем на 2,74% — до 6430,78 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата, который рассчитал среднюю стоимость праздничного застолья.
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Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Эхо Москвы 19:03
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Украина и Донбасс договорились об обмене пленными

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МВД Украины сообщило о новых уликах по делу об убийстве Шеремета

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