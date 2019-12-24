Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСБП обрастает банковскими комиссиями

Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.
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с чего всё началось

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.
Коммерсантъ22 декабря в 17:38

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Российские банки начнут взимать комиссию за переводы по номеру телефона

Говорит Москвавчера в 03:59

СБП обрастает банковскими комиссиями

Коммерсантъ22 декабря в 17:38

Быстрые платежи в России обложат банковской комиссией

REGNUMвчера в 03:23

СМИ: банки готовят россиянам новые комиссии

Московский Комсомолецвчера в 03:18

Российские банки в 2020 году начнут взимать комиссии за переводы по номеру телефона

Znak.comвчера в 02:08

Банки с 1 января введут комиссию за использование системы быстрых платежей

Телеканал 360°22 декабря в 21:11

С 1-го января переводы в системе быстрых платежей станут платными для банков

Эхо Москвывчера в 03:30
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Опыт современных вооружённых конфликтов нашёл своё отражение в новых боевых уставах подразделений, воинских частей и соединений войсковой ПВО 2019 года, методическом материале, разрабатываемом в помощь командирам всех степеней для эффективной организации и проведения занятий по тактической, специальной и разведывательной подготовке.
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Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
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Visa опровергла информацию о сбоях в работе платежной системы

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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился мнением о шансах своего одноклубника Алексея Миранчука заиграть в чемпионате Италии.
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Колокольцев уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане

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Китайская компания Ziguang совместно с оператором связи China Unicom выпускают в продажу сим-карты Super SIM.
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