Экономика
КоммерсантъСБП обрастает банковскими комиссиями
Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.
Читать в источнике
Оценить74
с чего всё началось
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.Коммерсантъ22 декабря в 17:38
Подробнее о событии
Показать все источники
С 1-го января переводы в системе быстрых платежей станут платными для банков
Эхо Москвы23 декабря в 03:30
Российские банки в 2020 году начнут взимать комиссии за переводы по номеру телефона
Znak.com23 декабря в 02:08
Банки с 1 января введут комиссию за использование системы быстрых платежей
Телеканал 360°22 декабря в 21:11
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика
Песков оценил слова Лукашенко о поисках альтернатив российской нефти
Президент заявил, что Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы нефтепровода "Дружба".
Общество
Власти назвали стоимость достройки домов для обманутых дольщиков
Фонду защиты прав дольщиков потребуется 500 миллиардов рублей на достройку проблемных домов, рассказал "Ведомостям" глава фонда Олег Говорун.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
Политика
Путин призвал улучшить «структуру и качество» экономики России
Российская экономика имеет недостаточные темпы роста.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Общество
Состояние Галины Волчек резко ухудшилось
Состояние 86-летней Галины Волчек резко ухудшилось. У худрука театра "Современник" прогрессирует пневмония.
Общество
Истребитель Т-50 разбился в Хабаровском крае
Истребитель Т-50 (официальное наименование Су-57) разбился под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае.
Политика
Медведев рассказал о графике реализации нацпроектов
Глава правительства Дмитрий Медведев рассказал о графике реализации нацпроектов в России.
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Кино
Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
Политика
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
Общество
РЖД представили дизайн новых электронных билетов на поезда
«Российские железные дороги» (РЖД) представили дизайн новых электронных билетов на поезда дальнего следования, которые появятся в первой половине 2020 года.
Культура
Умерла автор главной песни сериала «Друзья» Алли Уиллис
За особый вклад в музыкальную культуру Алли Уиллис вошла в Зал славы авторов песен.
Общество
В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Общество
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
На заседании в среду правительство рассматривало, в том числе, план приватизации на 2020-2022 годы.
Общество
Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду
Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк с дочерью замечена во время прогулки по Нью-Йорку
Ирина Шейк с дочерью Леей замечена во время прогулки по Нью-Йорку. Вероятно, модель решила показать девочке украшенный к Рождеству город.
Происшествия
В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Общество
Москвичам пообещали небольшой снег
В конце недели в Москве выпадет небольшой снег, но погода останется «довольно теплой».
Политика
Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет
Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
Общество
Навальный: В военной части не понимают, что делать с Шаведдиновым
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный рассказал об условиях пребывания своего сподвижника Руслана Шаведдинова, которого накануне, 24 декабря, принудительно доставили на остров Новая Земля отбывать срочную службу.
Происшествия
Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи
Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания.
Политика
МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Политика
В Кремле прокомментировали данные о призванном в армию сотруднике ФБК
В Кремле видели сообщения СМИ о якобы принудительной отправке сотрудника Фонда борьбы с коррупцией в армию и считают, что если он уклонялся от службы, то все было сделано в рамках закона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.