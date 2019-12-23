СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.

с чего всё началось

Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.

Общество В Госдуме предложили создать «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".

Общество Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.

Общество Москвичам пообещали небольшой снег В конце недели в Москве выпадет небольшой снег, но погода останется «довольно теплой».

Общество Навальный: В военной части не понимают, что делать с Шаведдиновым Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный рассказал об условиях пребывания своего сподвижника Руслана Шаведдинова, которого накануне, 24 декабря, принудительно доставили на остров Новая Земля отбывать срочную службу.

Политика МИД России исключил введение санкций против части американцев Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.