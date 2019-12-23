Экономика
КоммерсантъСБП обрастает банковскими комиссиями
Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.
Читать в источнике
Оценить44
с чего всё началось
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.Коммерсантъвчера в 17:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Банки с 1 января введут комиссию за использование системы быстрых платежей
Телеканал 360°вчера в 21:11
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
Шоу-бизнес
Винокур выступил за сохранение «Аншлага» на телевидении
Юмористическая передача «Аншлаг» по-прежнему имеет популярность среди зрителей, считает артист Владимир Винокур.
Происшествия
Четверо офицеров СБУ Украины убиты в Закарпатье
По информации украинских СМИ, оперативная группа СБУ выполняла задание трафику контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией, где местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений непосредственно вдоль границы, через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.
Технологии
Около трети россиян обходят блокировки в интернете
Выяснилось, что половина опрошенных никогда не пыталась обойти блокировки сайтов (44%).
Политика
Кадыров рассказал о просьбе Путина «не лезть под пули»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российский президент Владимир Путин просил его "не лезть под пули" не раз.
Футбол
Матч «Тоттенхэма» с «Челси» останавливали из-за расизма
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Общество
Стрелка с Лубянки подозревают в связи с националистическим движением
Евгений Мануров, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Ожидается, что позже на российском рынке появятся и другие версии Kia Seltos, имеющие полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,6 MPI, а также шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.
Авто
Лифтбек Lada Granta получил версию Standart
Политика
Медведев вновь поставил Белоруссии ультиматум
Созданные двусторонние рабочие группы подготовили 31 дорожную карту, большая часть из которых была согласована правительствами России и Белоруссии.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признали опасными для здоровья
В США известным компаниям-производителям Apple и Samsung грозят серьезные судебные иски.
Политика
В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Здоровье
Почетные знаки получили «Доступные поликлиники» Сахалинской области
Напомним, ранее с инициативой о проведении народного голосования за медучреждения, которым могут присвоить статус Доступная поликлиника выступили Серебряные волонтеры .
Гаджеты
Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха»
Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.
Происшествия
У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6 произошло в понедельник у западного побережья Канады. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Биатлон
СБР объявил составы сборной России на январские этапы Кубка мира
Сегодня, 23 декабря глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев предоставил список спортсменов, получивших вызов в национальную команду на январские этапы Кубка мира.
Авто
В России отзовут почти 80 тыс. кроссоверов Renault Kaptur
Политика
Лавров пообещал ответ России на санкции США
Ранее президент США Дональд Трамп подписал пакет санкций США, введенных в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Общество
Китай снизит пошлины на более 850 видов товаров с 1 января
«Пошлины на более чем 850 видов товаров будут изменены», — приводит агентство ТАСС выдержки из заявления комитета по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Здоровье
Названы три «золотых правила» оздоровления кишечника
Медицинский эксперт из Австралии определила и назвала три главных «золотых правила» оздоровления кишечника в организме человека, сообщает авторитетное издание The Daily Mail.
Политика
Зеленский подписал закон о статусе участников боевых действий
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает добровольцам статус участников боевых действий.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Армия и оружие
США перебросили крупную партию вооружения на Украину
Как сообщает «News Front», на территорию Львовской области Украины прибыла крупнейшая партии американского вооружения.
Космос
В сети появилось видео посадки корабля Starliner
22.12.2019 Корабль Starliner компании Boeing приземлился 22 декабря в 15:57 мск. в пустыне в штате Нью-Мексико, передает Reuters.