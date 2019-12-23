Экономика

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Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.
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с чего всё началось

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.
Коммерсантъвчера в 17:38

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СМИ: банки готовят россиянам новые комиссии

Московский Комсомолец03:18

С 1-го января переводы в системе быстрых платежей станут платными для банков

Эхо Москвы03:30

Быстрые платежи в России обложат банковской комиссией

REGNUM03:23

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Говорит Москва03:59

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Znak.com02:08

Банки с 1 января введут комиссию за использование системы быстрых платежей

Телеканал 360°вчера в 21:11

СБП обрастает банковскими комиссиями

Коммерсантъвчера в 17:38
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В РФ стартовали продажи самого дорогостоящего компьютера от компании Apple.
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В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину

Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
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Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
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С 1 января 2020 года будет проведена индексация пенсии неработающим пенсионерам. А тем, кто продолжает работать, сделают прибавку 1 августа.
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