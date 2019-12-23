Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСБП обрастает банковскими комиссиями

Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.
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с чего всё началось

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.
Коммерсантъвчера в 17:38

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Российские банки начнут взимать комиссию за переводы по номеру телефона

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Банки с 1 января введут комиссию за использование системы быстрых платежей

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Коммерсантъвчера в 17:38
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Путин рассказал строителям Крымского моста о ночном звонке Ротенберга

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В Киеве отреагировали на запуск поездов в Крым и визит Путина

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Решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) носят политизированный характер, поскольку в организации доминируют настроенные на сдерживание России страны НАТО.
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Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
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РИА Новости 07:24
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Зеленский и Трамп сцепились на Красной площади: лица года от The Week

РЕН ТВ вчера в 21:14
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В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

РИА Новости 04:14
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В Москве напали с ножом на сотрудника Генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
РБК вчера в 14:40
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Создан искусственный зуб на чипе

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Известия: владельцы смартфонов могут открыть депозит по биометрии

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Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

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Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
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Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
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«Ак Барс» в Давосе сыграет с «Салаватом Юлаевым»

«Ак Барс» 23 декабря впервые сыграет матч КХЛ в Давосе.
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Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»

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Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте

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Синоптики назвали причину аномальной погоды в России

Причиной аномально теплой зимы в России стало мощное вторжение атлантического воздуха, сообщили "Метеовести".
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