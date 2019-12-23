Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСБП обрастает банковскими комиссиями

Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.
Коммерсантъ22 декабря в 17:38

Подробнее о событии

Российские банки начнут взимать комиссию за переводы по номеру телефона

Говорит Москвавчера в 03:59

С 1-го января переводы в системе быстрых платежей станут платными для банков

Эхо Москвывчера в 03:30

Банки с 1 января введут комиссию за использование системы быстрых платежей

Телеканал 360°22 декабря в 21:11

СМИ: банки готовят россиянам новые комиссии

Московский Комсомолецвчера в 03:18

Российские банки в 2020 году начнут взимать комиссии за переводы по номеру телефона

Znak.comвчера в 02:08

Быстрые платежи в России обложат банковской комиссией

REGNUMвчера в 03:23

СБП обрастает банковскими комиссиями

Коммерсантъ22 декабря в 17:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
Общество

В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер

Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Сирийская армия освободила от боевиков поселение ат-Тах в Идлибе

Экономика сегодня 22 декабря в 13:59
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru вчера в 14:46
Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57, летчик выжил

Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.
РИА Новости 00:25
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Политика

Путин поручил оценить перенос железной дороги от побережья Сочи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассчитать стоимость переноса железной дороги от Черноморского побережья в районе Сочи, назвав это стратегической задачей.
RT на русском вчера в 17:06
Музыка

Шнуров пошутил над оскорбившим Гагарину участником шоу «Голос»

Рок-музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу «Голос» Арсения Курчанина за неподобающее поведение по отношению к певице Полине Гагариной.
ФАН 21 декабря в 17:37
Политика

Украинская община назвала Крымский мост уроком Киеву

Лидер украинской общины Крыма Анастасия Гридчина считает, что ввод в эксплуатацию Крымского моста стал уроком киевской власти, которая пыталась разговаривать с крымчанами с помощью давления и шантажа.
RT на русском 01:33
Происшествия

Дело о нападении на полицейских в Апатитах признали законным

Прокуратура города Апатиты Мурманской области признала законным возбуждение уголовного дела после нападения подростков на сотрудников полиции.
RT на русском 02:40
Происшествия

В Москве эвакуировали 15 судов из-за сообщений о минировании

Уже 15 судов эвакуировали в Москве в понедельник из-за угрозы взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
РИА Новости вчера в 03:45
Кино

Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
РИА Новости вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах

Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Newsroom24 вчера в 08:40
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 22 декабря в 09:29
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием

Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Дни24 22 декабря в 11:37
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Футбол

Мбаппе: «Было приятно узнать, что Месси следит за мной»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался по поводу гонки с Лионелем Месси за «Золотую бутсу» в прошлом сезоне.
Евро-футбол.ру вчера в 10:13
Политика

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Известия вчера в 17:49
Общество

Власти Петербурга отказались от парада в годовщину снятия блокады

Власти Петербурга отказалась от проведения парада в 76-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады, сообщил губернатор Александр Беглов.
Lenta.ru 03:13
Политика

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
ТАСС вчера в 05:36
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 4 копейки – до 62,29 рубля, курс евро поднялся на 5 копеек – до 69,02 рубля.
Взгляд.ру вчера в 02:13
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
ФАН вчера в 16:18
Происшествия

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Интерфакс вчера в 11:24
Происшествия

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. О задержании он сообщил в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:42
Футбол

Денис Попович может вернуться в РПЛ

Ромео Филипович, агент полузащитника «Цюриха» Дениса Поповича, рассказал о будущем своего клиента.
Sport24.ru 01:57
Наука

Опухоль на чипе ускорит тестирование новых лекарств от рака

Новый миниатюрный прибор имитирует окружающую среду организма человека, позволяя проверять действие новых потенциальных лекарств в приближенных к реальным условиях, пишет EurekAlert.
Хайтек+ вчера в 04:12
Происшествия

Сотрудники ФСБ поймали группировку торговцев оружием

Lenta.ru 02:31
Общество

В России с 2020 года изменят правила сдачи экзамена на права

Ещё одна «порция» изменений в правилах проведения экзамена на водительские права начнёт действовать с 1 октября 2020 года.
REGNUM 01:35
Политика

Матвиенко назвала санкции против «Северного потока — 2» абсурдными

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала санкции, введенные США против газопровода «Северный поток — 2», апофеозом абсурда.
Известия 03:12
Фигурное катание

Журналист Конов заявил о возможном снятии Косторной с ЧР

Известный журналист Василий Конов заявил о возможном снятии ученицы именитого тренера Этери Тутберидзе Алены Косторной с чемпионата России в женском одиночном фигурном катании.
Газета.Ru вчера в 19:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное