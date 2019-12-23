Экономика

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Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.
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с чего всё началось

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.
Коммерсантъ22 декабря в 17:38

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Говорит Москвавчера в 03:59

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Эхо Москвывчера в 03:30

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Телеканал 360°22 декабря в 21:11

СМИ: банки готовят россиянам новые комиссии

Московский Комсомолецвчера в 03:18

Российские банки в 2020 году начнут взимать комиссии за переводы по номеру телефона

Znak.comвчера в 02:08

Быстрые платежи в России обложат банковской комиссией

REGNUMвчера в 03:23

СБП обрастает банковскими комиссиями

Коммерсантъ22 декабря в 17:38
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