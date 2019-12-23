СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.

с чего всё началось

Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.

Политика Медведев поручил проработать меры в ответ на газовые санкции США Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение кабинету министров проработать ответные меры на санкции США, касающиеся газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет ТАСС 23 декабря.

Политика Борис Джонсон разочаровался в попытках наладить отношения с Россией Стоит отметить, что несколько дней назад Джонсон выразил надежду на улучшение отношений с Россией, однако признал трудности в их продвижении вперед.

Общество Совфед одобрил закон о виноградарстве и виноделии Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который вводит единое правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия.

Шоу-бизнес Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.

Космос Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.

Политика Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17 «Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».

Технологии «Почта Банк» подключил приложение «Биометрия» Приложение «Биометрия» было разработано компанией «Ростелеком», оно уже доступно для смартфонов под управлением Android и iOS.

Шоу-бизнес По слухам: Федор Смолов закрутил роман с внучкой Бориса Ельцина Внучку Бориса Ельцина и Федора Смолова видели несколько раз на светских мероприятиях и в театре, но пара старается публично не говорить о своих отношениях.