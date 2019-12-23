Экономика
КоммерсантъСБП обрастает банковскими комиссиями
Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.Коммерсантъвчера в 17:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Банки с 1 января введут комиссию за использование системы быстрых платежей
Телеканал 360°вчера в 21:11
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Происшествия
Пропавшего два года назад мальчика спасли из чулана у педофила
В чулане правоохранительные органы обнаружили подростка Марвина, который пропал без вести два с половиной года назад.
Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24".
Гаджеты
В Китае появятся сим-карты Super SIM
Сим-карты Super SIM выпускают в продажу китайская компания Ziguang и оператор связи China Unicom.
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Политика
Медведев поручил проработать меры в ответ на газовые санкции США
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение кабинету министров проработать ответные меры на санкции США, касающиеся газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет ТАСС 23 декабря.
Политика
Борис Джонсон разочаровался в попытках наладить отношения с Россией
Стоит отметить, что несколько дней назад Джонсон выразил надежду на улучшение отношений с Россией, однако признал трудности в их продвижении вперед.
Общество
Совфед одобрил закон о виноградарстве и виноделии
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который вводит единое правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Происшествия
Отца керченского стрелка Рослякова похоронили в могиле для безродных
После драки у отца керченского стрелка пропали деньги, а он сам был госпитализирован в городскую больницу с черепно-мозговой травмой.
Хоккей
Дэвид Немировски: Когда «Адмирал» начал давить, надо было забить
Хорошо начали игру, забили сразу очень важный гол. Во втором периоде Адмирал начал давить чуть-чуть, в нужный момент надо было забить.
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Экономика
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов.
Происшествия
В Кирове начали проверку ЧП с самолетом в аэропорту
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Политика
Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17
«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
Технологии
«Почта Банк» подключил приложение «Биометрия»
Приложение «Биометрия» было разработано компанией «Ростелеком», оно уже доступно для смартфонов под управлением Android и iOS.
Энергетика
Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет
Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у главы кабмина РФ.
Шоу-бизнес
По слухам: Федор Смолов закрутил роман с внучкой Бориса Ельцина
Внучку Бориса Ельцина и Федора Смолова видели несколько раз на светских мероприятиях и в театре, но пара старается публично не говорить о своих отношениях.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Кино
Джей Джей Абрамс ответил критикам новых «Звездных войн»
В фильме снялись Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл и другие актеры.
Политика
Зеленский и Трамп подрались на Красной площади
На обложке последнего в 2019 г. номера Трамп и Зеленский показаны на Красной площади.
Футбол
Защитник «Рубина» может продолжить карьеру в Англии
Защитник «Рубина» Филип Уремович находится в сфере интересов нескольких английских клубов.
Экономика
«РЭП Холдинг» перешел под контроль ГЭХа, сделка по покупке завершена
Структура Газпромбанка завершила продажу производящего энергооборудование "РЭП Холдинга", актив перешел "Газпром энергохолдингу" (ГЭХ), говорится в сообщениях банка и энергокомпании.
Происшествия